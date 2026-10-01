Θάνατος Μαζωνάκη: Το τηλεφώνημα της νοσηλεύτριας στην αναισθησιολόγο για την προποφόλη

Snapshot Η αναισθησιολόγος κατέθεσε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από τη 56χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου κατά τη διάρκεια της ανακοπής του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η νοσηλεύτρια ρώτησε για το αντίδοτο της προποφόλης και η αναισθησιολόγος απάντησε ότι δεν υπάρχει αντίδοτο.

Η νοσηλεύτρια είχε επικοινωνήσει με την αναισθησιολόγο μετά από αίτημα της κατηγορούμενης γιατρού.

Η κατάθεση της αναισθησιολόγου επιβεβαιώνει τη μαρτυρία της νοσηλεύτριας σχετικά με το περιεχόμενο και το σκοπό του τηλεφωνήματος. Snapshot powered by AI

Κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στον 32ο τακτικό ανακριτή η αναισθησιολόγος που φέρεται να είχε τηλεφωνική επικοινωνία με το ιατρείο της Καρνεάδου την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή.

Η μάρτυρας φέρεται να επιβεβαίωσε το τηλεφώνημα, διευκρινίζοντας ότι στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν η 56χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου και όχι γιατρός.

«Με πήρε η νοσηλεύτρια και με ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη και της απάντησα ότι δεν υπάρχει», φέρεται να κατέθεσε η αναισθησιολόγος.

Η συγκεκριμένη κατάθεση έρχεται να προστεθεί σε εκείνη της 56χρονης νοσηλεύτριας, η οποία είχε περιγράψει στον ανακριτή τι προηγήθηκε του τηλεφωνήματος. Όπως είχε καταθέσει, η κατηγορούμενη γιατρός τής ζήτησε να επικοινωνήσει με την αναισθησιολόγο και να τη ρωτήσει εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.

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