Snapshot Η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να απειλήσει ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ρωσία διαθέτει τις δυνατότητες να αποτρέψει οποιαδήποτε επίθεση και να επιφέρει ήττα σε οποιονδήποτε επιτιθέμενο.

Η Ζαχάροβα χαρακτήρισε τη ρωσοφοβική υστερία στην Ευρώπη ως αποκορύφωμα, επισημαίνοντας την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και ασκήσεων του ΝΑΤΟ στα σύνορα με τη Ρωσία.

Η Ρωσία θεωρεί ότι οι στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή προετοιμάζουν επιθετικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένου αποκλεισμού του Καλίνινγκραντ.

Σε περίπτωση πολέμου μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, η Ζαχάροβα δήλωσε ότι δεν θα υπάρχει πλεονέκτημα για τη Συμμαχία και ο πόλεμος θα είναι σύντομος. Snapshot powered by AI

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, επανέλαβε σήμερα προς τους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να απειλήσει ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «διαθέτει τις απαραίτητες δυνατότητες για να αποτρέψει οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια και να επιφέρει ήττα σε οποιονδήποτε επιτιθέμενο». Μάλιστα, σχολίασε ότι εάν η Ευρώπη επιτεθεί στη Ρωσία, τότε ο πόλεμος θα είναι πολύ διαφορετικός και «πολύ σύντομος».

Ρωσοφοβική υστερία

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις δηλώσεις της Ρωσικής Πρεσβείας στην Ιρλανδία ότι υπάρχει πιθανότητα πυρηνικής επίθεσης εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ σε περίπτωση απόπειρας αποκλεισμού του Καλίνινγκραντ, η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η «ρωσοφοβική υστερία» στην Ευρώπη έχει φτάσει «στο αποκορύφωμά της».

Ανέφερε ότι η Ευρώπη κινείται σε μία κατεύθυνση προετοιμασίας για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, αυξάνοντας τις ένοπλες δυνάμεις και τις αμυντικές δαπάνες, ειδικά των χωρών του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στα σύνορα, ενώ οι απλοί πολίτες «τρομοκρατούνται» από τα σενάρια υβριδικών απειλών που «υποτίθεται προέρχονται από τη Ρωσία».

Πρόσθεσε ότι τα μέλη της Συμμαχίας διεξάγουν στρατιωτικές ασκήσεις «σε άμεση γειτνίαση με τα σύνορά μας, εκπαιδεύοντας τις δυνάμεις τους για την εφαρμογή επιθετικών σεναρίων κατά της χώρας μας, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου αποκλεισμού της Περιφέρειας του Καλίνινγκραντ και των ρωσικών λιμένων στη Βαλτική».

Η Ζαχάροβα πρόσθεσε ότι ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ δεν θα έχει πλεονέκτημα υπέρ της Συμμαχίας, σχολιάζοντας ότι δεν θα γίνει μόνο «με τα μέσα του ΝΑΤΟ». Επανέλαβε μάλιστα τις δηλώσεις του Βλάντιμιρ Πούτιν, ότι δεν υπάρχει πρόθεση της Ρωσίας να επιτεθεί σε ευρωπαϊκά κράτη, ωστόσο αν ξεκινήσει η οποιαδήποτε ενέργεια, είναι σε θέση να την αποτρέψει και «να επιφέρει ήττα σε οποιονδήποτε επιτιθέμενο».

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