Δένδιας από Λευκωσία: «Η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ» – Μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο

Snapshot Υπογράμμισε ότι η Κύπρος είναι ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό και κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος που υφίσταται τις συνέπειες της εισβολής και κατοχής για πάνω από μισό αιώνα.

Τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος, με την Ελλάδα να αναβαθμίζει τις δυνατότητές της σύμφωνα με την «Ατζέντα 2030» και με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Η ελληνική συμμετοχή στις εκδηλώσεις περιλάμβανε στρατιωτική παρέλαση με παρουσία ΕΛΔΥΚ, διέλευση ελληνικών μαχητικών F-16 και την παρουσία της φρεγάτας «Νικηφόρος Φωκάς» στη Λάρνακα.

Κατά την επίσκεψή του, ο Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αξιωματούχους, εκπροσώπους εκτοπισμένων κοινοτήτων και τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Snapshot powered by AI

Ισχυρό μήνυμα διαχρονικής και αδιάλειπτης στήριξης της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε από τη Λευκωσία ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, διαμηνύοντας ότι «η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ» και «θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο».

Ο κ. Δένδιας βρέθηκε στην Κύπρο με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχοντας στο πλευρό του τον αρχηγό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Αναφερόμενος στη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία, εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή του για την παρουσία του εκεί, επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη ημέρα αναδεικνύει «μια σημαντική ιστορική πραγματικότητα, μια ιστορική κατάκτηση του Ελληνισμού», την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026, στις εκδηλώσεις για την 66η Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη Eurokinissi

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για «ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος», το οποίο συμπληρώνει 64 χρόνια από την ίδρυσή του και αποτελεί ταυτόχρονα «ένα παράδειγμα επιτυχίας, ένα παράδειγμα ακμής».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη συνεχιζόμενη κατάσταση που βιώνει η Κύπρος, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να ξεχνάται πως η Κυπριακή Δημοκρατία «επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «αυτό ουδείς δικαιούται να το λησμονήσει».

Η αποτροπή και η αμυντική ισχύς

Στο επίκεντρο των δηλώσεων του Νίκου Δένδια βρέθηκε και η ανάγκη ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας. Όπως ανέφερε, «η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα ενισχύει τις δυνατότητές της στον τομέα της αποτροπής μέσω της «Ατζέντας 2030», έχοντας «απόλυτη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο» και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη συμμετοχή της Ελλάδας στις εκδηλώσεις για την επέτειο της ανεξαρτησίας. Μίλησε για τη διέλευση ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από τον χώρο της παρέλασης, αλλά και για την παρουσία της ΕΛΔΥΚ, υπογραμμίζοντας τον συμβολισμό της ελληνικής παρουσίας στο νησί.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026, στις εκδηλώσεις για την 66η Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη Eurokinissi

«Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε ο κυπριακός Ελληνισμός. «δεν πρόκειται να ξεχάσω τη συγκίνηση που αισθάνθηκα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα μεταφέρει στην Αθήνα «αυτό το αίσθημα σύμπνοιας, αγάπης και στήριξης».

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του για την επέτειο, ευχήθηκε «Χρόνια πολλά από καρδιάς στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026, στις εκδηλώσεις για την 66η Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη Eurokinissi

Στα Φυλακισμένα Μνήματα και στο Προεδρικό Μέγαρο

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, έδωσε το «παρών» στο τρισάγιο που τελέστηκε στα Φυλακισμένα Μνήματα. Στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Αννίτα Δημητρίου, ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλης Πάλμας και ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Ακολούθως, ο Έλληνας υπουργός μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου συναντήθηκε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, με τον κ. Δένδια να επαναλαμβάνει τη δέσμευση ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται «πάντοτε δίπλα» στην Κύπρο, τόσο ως αδελφό κράτος όσο και ως μέλος της κοινής ευρωπαϊκής οικογένειας.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη θερμή υποδοχή, την οποία χαρακτήρισε «φιλόφρονα» και γεμάτη αγάπη. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη μνεία στον Κύπριο υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα.

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ακόμη ότι είναι «πρόδηλη» η αγάπη του Νίκου Χριστοδουλίδη προς την Ελλάδα, τονίζοντας πως αυτή είναι εμφανής τόσο στον ίδιο και στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ όσο και στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026, στις εκδηλώσεις για την 66η Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη Eurokinissi

Παράλληλα, μετέφερε στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας τα συγχαρητήρια και τους θερμούς χαιρετισμούς της ελληνικής κυβέρνησης, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του ελληνικού λαού, ο οποίος, όπως ανέφερε, «πάντοτε, διαχρονικά, στέκεται δίπλα στον Κυπριακό Ελληνισμό» και, με αφορμή την επέτειο της ανεξαρτησίας, «πανηγυρίζει μαζί σας».

Ο Νίκος Δένδιας διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να στηρίζει την Κύπρο, αξιοποιώντας και τις νέες επιχειρησιακές δυνατότητες που αναπτύσσονται στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε εκ νέου τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την υποδοχή, την οποία χαρακτήρισε γεμάτη αγάπη και πέρα από τη «γνωστή κυπριακή φιλοξενία». Του ευχήθηκε, παράλληλα, υγεία και μακροημέρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την Προεδρία του.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στη «διαχρονική αντίληψη του Ελληνισμού» περί υποχρέωσης στήριξης του «αδελφού κυπριακού κράτους».

Η ελληνική συμμετοχή στην παρέλαση

Στη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της ανεξαρτησίας έδωσαν το «παρών» ο αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Air Chief Marshal Sir Richard Knighton, καθώς και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Παρέστησαν ακόμη πρέσβεις, ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών και άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι.

Από ελληνικής πλευράς, στην παρέλαση συμμετείχαν πεζοπόρα τμήματα της ΕΛΔΥΚ, καθώς και στρατιωτικά μέσα, μεταξύ των οποίων Hummer, Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» και M106.

Συμμετείχε επίσης ουλαμός Κυπρίων μαθητών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ), όπως και ουλαμός Κυπρίων μαθητών των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ).

Την παρέλαση συμπλήρωσε η διέλευση ζεύγους ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πάνω από τον χώρο των εκδηλώσεων.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» έχει καταπλεύσει στο λιμάνι της Λάρνακας, όπου παραμένει ανοικτή στο κοινό για επίσκεψη.

Οι επαφές του Νίκου Δένδια στην Κύπρο

Κατά την παραμονή του στη Λευκωσία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε σειρά επαφών. Χθες, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ένωσης Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου και προεδρεύοντα της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων, Μιχάλη Τζιώρτα, τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας, Ανδρέα Αθανασίου, καθώς και το μέλος της Επιτροπής Κατεχομένων Δημήτρη Χειλιμήντρη.

Νωρίτερα, είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, Γεώργιο.