Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για μεταλλική βέργα που έπεσε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Snapshot Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών στο κτίριο ενώ γινόταν εκπαιδευτική διαδικασία.

Εκλεγμένα μέλη της «Πανσπουδαστικής ΚΣ» κατήγγειλαν το γεγονός στη διοίκηση του Φοιτητικού Συλλόγου, επισημαίνοντας θέματα ασφάλειας στο ίδρυμα.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης διέταξε προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθούν πιθανές ποινικές ευθύνες.

Η έρευνα εστιάζει στην πιθανή παραβίαση οικοδομικών κανόνων και στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Snapshot powered by AI

Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης βρίσκεται περιστατικό που σημειώθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όταν μεταλλική βέργα μήκους περίπου δύο μέτρων έπεσε από τον τρίτο όροφο του ιδρύματος, καταλήγοντας σε αίθριο χώρο όπου βρίσκονταν φοιτητές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, την ώρα που στο Πανεπιστήμιο βρισκόταν σε εξέλιξη η εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με την καταγγελία, η μεταλλική βέργα έπεσε κατά τη διάρκεια εργασιών στο κτίριο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Για το συμβάν προχώρησαν σε καταγγελία εκλεγμένα μέλη της «Πανσπουδαστικής ΚΣ» στη διοίκηση του Φοιτητικού Συλλόγου του ΠΑΜΑΚ, αναδεικνύοντας το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους του ιδρύματος.

Μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας, υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση και διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για το περιστατικό.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ενδεχόμενο παραβίασης των κανόνων οικοδομικής. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.