Κριστιάνο Ρονάλντο: Το κυνηγητό από τον Ζεσούς, το ξέσπασμα της αδελφής του και η πιθανή τιμωρία του

Ο προπονητής και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας προσπάθησαν να τον μεταπείσουν στο αεροδρόμιο, αλλά ο Ρονάλντο επέμεινε στην αποχώρησή του και πέταξε για Μαδρίτη

Μιχάλης Παπαδάκος

Κριστιάνο Ρονάλντο: Το κυνηγητό από τον Ζεσούς, το ξέσπασμα της αδελφής του και η πιθανή τιμωρία του
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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  • Ο Κριστιάνο Ρονντο αποχώρησε αιφνιδιαστικά από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας πριν από αγώνα Nations League, προκαλώντας ένταση με τον προπονητή Χόρχε Ζεσούς.
  • Ο προπονητής και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας προσπάθησαν να τον μεταπείσουν στο αεροδρόμιο, αλλά ο Ρονάλντο επέμεινε στην αποχώρησή του και πέταξε για Μαδρίτη.
  • Η αδελφή του, Έλμα Αβέιρο, υπερασπίστηκε δημόσια τον Ρονάλντο και κατηγόρησε την πορτογαλική δημοσιογραφία και κοινή γνώμη για ζήλια και έλλειψη σεβασμού.
  • Ο Ρονάλντο ανακοίνωσε ότι θα αποκαλύψει σύντομα τους λόγους της αποχώρησής του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οριστικής αποχώρησης από την Εθνική.
  • Υπάρχει πιθανότητα επιβολής ποινής αποκλεισμού από 1 έως 6 μήνες και πρόστιμου, σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας, λόγω αδικαιολόγητης αποχώρησης από την Εθνική.
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, συνεχίζει να τραβά αποκλειστικά τα φώτα της δημοσιότητας στο στρατόπεδο της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας, άλλοτε για τους σωστούς λόγους κι ενίοτε για τους... λάθος.

Ένας από τους λάθος είναι κι ο τελευταίος, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, να επιδεικνύει για πολλοστή φορά αντιεπαγγελματική και κυρίως αντισυναδελφική συμπεριφορά, αφού άφησε στα... κρύα του λουτρού τους συμπαίκτες του εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Παρόλα αυτά, οι Πορτογάλοι συνεχίζουν να τρέχουν πίσω από τον 41χρονο άσο, κυριολεκτικά και μεταφορικά, με τον προπονητή των Ιβήρων και τον πρόεδρο της ομοσπονδίας να τον παίρνουν στο κατόπι μέχρι το αεροδρόμιο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποχώρησε από την προπόνηση των Ιβήρων, μια ημέρα πριν το παιχνίδι με τη Δανία στην Κοπεγχάγη για το Nations League κι εν συνεχεία από την αποστολή, αναφέροντας μέσω των social media πως όλοι θα μάθουν σύντομα την αλήθεια, ενώ δημοσίευμα της O'Jogo κάνει λόγο για απόφαση του 41χρονου να αποσυρθεί οριστικά από την Εθνική.

Η Marca ανέφερε σε σχετικό ρεπορτάζ ότι ο προπονητής Χόρχε Ζεσούς μαζί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, έφτασαν μέχρι το αεροδρόμιο για να τον μεταπείσουν, ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να ήταν ανένδοτος κι επιβιβάστηκε στο ιδιωτικό του τζετ για να «πετάξει» προς Μαδρίτη.

Αδελφή Κριστιάνο προς επικριτές: «Ζηλόφθονοι, περιφρονητικοί, άσχετοι»

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, η φυγή του Κριστιάνο Ρονάλντο ξεσήκωσε θύελλα αποδοκιμασιών στα social media, με την αδελφή του, Έλμα Αβέιρο, να παίρνει δημόσια θέση και να εξαπολύει πυρά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο CR7.

elma.jpg

«Ο CR7 άξιζε περισσότερο σεβασμό. Η εθνική ομάδα άξιζε περισσότερη οργάνωση. Η πορτογαλική δημοσιογραφία άξιζε περισσότερη επάρκεια και λιγότερες εικασίες. Όσο για τον πορτογαλικό λαό, λοιπόν... δεν αξίζει να έχει τους καλύτερους σε τίποτα. Είμαστε ζηλόφθονοι, περιφρονητικοί, άσχετοι και αξίζουμε να επιστρέψουμε στη μετριότητα στην οποία βρισκόμασταν πάντα, πριν από την εποχή του CR7 στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε για όλα, CR7! Άξιζες περισσότερα!» έγραψε η αδελφή του Ρονάλντο.

https://www.instagram.com/p/Dd6_Xz6A_Um/

Πώς ράγισε το γυαλί

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να εγκαταλείψει ξαφνικά την αποστολή της Πορτογαλίας στην Κοπεγχάγη, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τη Δανία για το Nations League. Η απόφασή του πάρθηκε λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού, Χόρζε Ζεσούς, ο οποίος παραδέχθηκε ότι υπήρξε ένταση ανάμεσα στους δύο.

Ο ίδιος ο Ρονάλντο ανακοίνωσε μέσω Instagram την απόφασή του, αναφέροντας ότι είχε προηγηθεί συνομιλία με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα. «Μετά τη συνέντευξη Τύπου του ομοσπονδιακού προπονητή και έπειτα από συνομιλία με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την αποστολή της Εθνικής», έγραψε.

Ο 41χρονος άφησε, μάλιστα, σαφείς αιχμές, προαναγγέλλοντας ότι θα μιλήσει αναλυτικά για όσα έχουν συμβεί. «Θα πω σε όλους τους Πορτογάλους την αλήθεια για τους λόγους που με οδήγησαν στην αποχώρηση από την Εθνική, στην οποία ήμουν πάντα απόλυτα αφοσιωμένος», ανέφερε.

Η ρήξη με τον Ζεσούς

Το κλίμα ανάμεσα στους δύο είχε αρχίσει να βαραίνει μετά την εκτός έδρας νίκη της Πορτογαλίας με 2-1 επί της Νορβηγίας την Κυριακή. Ο Ρονάλντο δεν αγωνίστηκε καθόλου στο συγκεκριμένο παιχνίδι και ο Ζεσούς φέρεται να του είχε πει ότι θα τον βάλει ως αλλαγή, αλλά τελικά δεν μπήκε ποτέ στο ματς. Ο ομοσπονδιακός προπονητής παραδέχθηκε ότι η απόφασή του είχε ενοχλήσει τον Πορτογάλο σταρ. «Ο Ρονάλντο ήταν θυμωμένος μαζί μου, αλλά για μένα αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν», δήλωσε. Ωστόσο, η εξέλιξη των γεγονότων έδειξε ότι μόνο λήξαν δεν θεωρήθηκε το περιστατικό.

Η πιθανή τιμωρία

Την ίδια ώρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο κινδυνεύει με αποκλεισμό από έναν έως έξι μήνες και πρόστιμο. Σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας, ποδοσφαιριστής που έχει κληθεί κανονικά στην εθνική ομάδα και εγκαταλείπει ή απουσιάζει αδικαιολόγητα από προπόνηση, αγώνα ή άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με την εκπροσώπηση της Πορτογαλίας, μπορεί να τιμωρηθεί με αποκλεισμό από έναν έως έξι μήνες, ο οποίος συνοδεύεται κι από πρόστιμο 500-1.000 ευρώ.

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