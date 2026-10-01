Νίκος Αλιάγας: Η άγνωστη σχέση 20 ετών με τις μοναχές της Μονής Αγίου Νεκταρίου

Snapshot Η σχέση τους βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την αμοιβαία εκτίμηση και την ανθρώπινη επικοινωνία.

Οι μοναχές αφιερώνουν τη ζωή τους στην πίστη και στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο με διακριτικότητα και χωρίς προβολή.

Ο παρουσιαστής τονίζει την αξία της ανιδιοτέλειας και της ήρεμης δύναμης που χαρακτηρίζει τις μοναχές.

Μέσα από την προσωπική του ματιά, η σχέση αυτή αποκτά βαθύτερο συμβολισμό και σημασία για τον ίδιο. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή σχέση που μετρά ήδη δύο δεκαετίες μοιράστηκε για πρώτη φορά δημόσια ο Νίκος Αλιάγας, μέσα από μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός παρουσιαστής, δημοσιογράφος και φωτογράφος αποκάλυψε τη μακρόχρονη φιλία που έχει αναπτύξει με τις μοναχές της Μονής Αγίου Νεκταρίου, κοντά στη Ναύπακτο, περιγράφοντας έναν δεσμό που, όπως φαίνεται, έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια πάνω στην εμπιστοσύνη, την αμοιβαία εκτίμηση και την ανθρώπινη επικοινωνία.

Όπως εξηγεί στην ανάρτησή του, εδώ και 20 χρόνια έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει από κοντά τη ζωή των μοναχών και να παρακολουθεί την πορεία τους, βλέποντάς τες να αφιερώνουν καθημερινά τη ζωή τους στην πίστη, αλλά και στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

«Είκοσι χρόνια που τις βλέπω να αφιερώνουν τη ζωή τους στην πίστη, αλλά και στον συνάνθρωπο, με διακριτικότητα, προσφορά και αγάπη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη θέση στα λόγια του έχει η αθόρυβη προσφορά των μοναχών, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την ένταση της καθημερινότητας. Ο Νίκος Αλιάγας αναφέρεται στην ήρεμη δύναμη με την οποία υπηρετούν την επιλογή ζωής που έχουν κάνει, χωρίς να επιδιώκουν την προβολή.

Μέσα από την προσωπική του ματιά, η παρουσία τους αποκτά και έναν βαθύτερο συμβολισμό. Ο ίδιος υπογραμμίζει πως υπάρχουν άνθρωποι που, με τη στάση και την προσφορά τους, υπενθυμίζουν την αξία της ανιδιοτέλειας και της προσφοράς προς τον άλλον.

Για τον Νίκο Αλιάγα, η συγκεκριμένη σχέση αποτελεί μια ιδιαίτερη και διαχρονική σύνδεση, που έχει διαμορφωθεί μέσα σε 20 χρόνια φιλίας, εμπιστοσύνης και κοινών στιγμών.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Αλιάγα:

Είκοσι χρόνια φιλίας, πίστης και χαμόγελων με τις φίλες μου, τις μοναχές της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, κοντά στη Ναύπακτο. Είκοσι χρόνια που τις βλέπω να αφιερώνουν τη ζωή τους στην πίστη, αλλά και στον συνάνθρωπο, με διακριτικότητα, προσφορά και αγάπη. Προσφέρουν ακούραστα, μακριά από τον θόρυβο της εποχής μας, με την ήρεμη δύναμη εκείνων που επέλεξαν να υπηρετούν . Κάποιες παρουσίες μας θυμίζουν πως το να προσφέρεις είναι ίσως ένας από τους ομορφότερους τρόπους να τιμάς το μυστήριο της ύπαρξης.