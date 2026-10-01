Θεσσαλονίκη: «Δεν βγάζουμε ούτε το πετρέλαιο» – Με τα καΐκια στην παλιά παραλία οι ψαράδες

Θεσσαλονίκη: “Δεν βγάζουμε ούτε το πετρέλαιο”- Σε απόγνωση οι ψαράδες, απόβαση με τα καΐκια τους στην παλιά παραλία – Δείτε βίντεο

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: «Δεν βγάζουμε ούτε το πετρέλαιο» – Με τα καΐκια στην παλιά παραλία οι ψαράδες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Περισσότερα από 150 αλιευτικά σκάφη από τη Βόρεια Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθούν λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων.
  • Η τιμή του πετρελαίου ντίζελ αυξήθηκε από 0,55 ευρώ το λίτρο πέρυσι σε 1,45 ευρώ, καθιστώντας ασύμφορη την αλιεία για πολλά καΐκια.
  • Η ημερήσια κατανάλωση πετρελαίου για ένα μεσαίο αλιευτικό σκάφος μπορεί να φτάνει τα 2.000 ευρώ μόνο για καύσιμα.
  • Οι ψαράδες προειδοποιούν ότι χωρίς μέτρα μείωσης του λειτουργικού κόστους, πολλά σκάφη θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.
  • Επιπλέον προβλήματα για τους αλιείς αποτελούν οι ζημιές από δελφίνια στα δίχτυα και τα προβλήματα που συνδέονται με το πλαγκτόν.
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Με τα καΐκια τους στον Θερμαϊκό βγήκαν οι επαγγελματίες αλιείς προκειμένου να διαμαρτυρηθούν, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, καθώς, όπως καταγγέλλουν, η εκτόξευση του κόστους των καυσίμων καθιστά πλέον ασύμφορη ακόμη και την έξοδο των σκαφών στη θάλασσα.

Περισσότερα από 150 αλιευτικά σκάφη από τη Βόρεια Ελλάδα, ανάμεσά τους μηχανότρατες, γρι-γρι, βιντζότρατες και παράκτια καΐκια, αναμένεται να συγκεντρωθούν στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, κοντά στον Λευκό Πύργο. Η κινητοποίηση εντάσσεται σε ευρύτερες πανελλαδικές αντιδράσεις του κλάδου για τα προβλήματα που, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, απειλούν πλέον άμεσα τη βιωσιμότητα της αλιείας.

Θεσσαλονίκη; Ψαράδες; αλιεις; fishermen; Thessaloniki; protest; fish
SOOC
Θεσσαλονίκη; Ψαράδες; αλιεις; fishermen; Thessaloniki; protest;
SOOC

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η μεγάλη αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, ενώ οι αλιείς θέτουν παράλληλα ζητήματα όπως οι ζημιές που προκαλούν τα δελφίνια στα δίχτυα και τα προβλήματα που συνδέονται με το πλαγκτόν.

Θεσσαλονίκη; Ψαράδες; αλιεις; fishermen; Thessaloniki; protest; boats;
SOOC

Ο πρόεδρος των παράκτιων αλιέων Κρήνης Καλαμαριάς και μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας (ΕΠΑΠΑΤΕ), Δημήτρης Τσιπούρας, μιλώντας στο thestival.gr περιέγραψε την οικονομική πίεση που δέχεται ο κλάδος, υποστηρίζοντας ότι για πολλά καΐκια η έξοδος για ψάρεμα δεν καλύπτει πλέον ούτε το κόστος των καυσίμων.

Θεσσαλονίκη; Ψαράδες; αλιεις; fishermen; Thessaloniki; protest;
SOOC

«Παίρναμε το πετρέλαιο ντίζελ που δουλεύουμε εμείς στα ναυτικά. Πέρυσι το παίρναμε 0,55, μέχρι και τον Γενάρη, και τώρα το παίρνουμε 1,45. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα αλιευτικά σκάφη που βλέπετε να βγουν. Χρεοκόπησαν τα καΐκια λόγω της ακρίβειας του πετρελαίου φέτος. Πάμε στη δουλειά και δεν βγάζουμε το πετρέλαιο. Γιατί άλλο να βγάζεις 50 ευρώ για το πετρέλαιο και άλλο να βγάζεις 150 τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θεσσαλονίκη; Ψαράδες; αλιεις; fishermen; Thessaloniki; protest;
SOOC

Αντίστοιχη εικόνα μετέφερε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας, Κώστας Νταουλτζής.

Όπως εξήγησε, ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του σκάφους, η ημερήσια κατανάλωση μπορεί να κυμαίνεται από 1.000 έως και 3.000 λίτρα πετρελαίου. «Ένα μεσαίο αλιευτικό σκάφος χρειάζεται περίπου 2.000 ευρώ την ημέρα μόνο για καύσιμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας έχει φτάσει περίπου στο 1,40 ευρώ το λίτρο. Οι αλιείς προειδοποιούν ότι, εάν δεν υπάρξουν μέτρα για τη μείωση του λειτουργικού κόστους, ολοένα περισσότερα σκάφη θα αναγκαστούν να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.

Θεσσαλονίκη; Ψαράδες; αλιεις; fishermen; Thessaloniki; protest;
SOOC

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