Λαγοκέφαλος: Πότε ξεκινά η επιδότηση €4,73 για κάθε κιλό - Ποιες περιοχές θα τη λάβουν πρώτες

Οι επιδοτήσεις στους ψαράδες θα αρχίσουν πιλοτικά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα

Newsbomb

Λαγοκέφαλος: Πότε ξεκινά η επιδότηση €4,73 για κάθε κιλό - Ποιες περιοχές θα τη λάβουν πρώτες

Λαγοκέφαλος που πίαστηκε από ψαρά στην Κρήτη

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η επιδότηση για τη στοχευμένη αλίευση λαγοκέφαλων θα ξεκινήσει πιλοτικά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα με ποσό πάνω από 4,73 ευρώ ανά κιλό.
  • Η οικονομική ενίσχυση θα καλύπτει και λειτουργικά έξοδα όπως ψυγεία, εργαλεία και καύσιμα.
  • Ο λαγοκέφαλος έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη Μεσόγειο λόγω της γρήγορης αναπαραγωγής και της έλλειψης φυσικών θηρευτών.
  • Η εξάπλωση του είδους φτάνει από τη νότια Ελλάδα ως την Αλεξανδρούπολη, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στη νότια και νοτιοανατολική χώρα.
  • Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο λαγοκέφαλος δεν είναι επιθετικός προς τους ανθρώπους, αλλά συνιστούν αποφυγή επαφής και χειρισμού του.
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Σε εφαρμογή αναμένεται να τεθεί το αμέσως προσεχές διάστημα πρόγραμμα επιδότησης για τη στοχευμένη αλίευση λαγοκέφαλων, ενός είδους που φέτος έχει εξαπλωθεί φέτος σημαντικά στις ελληνικές θάλασσες. Την πρόθεση της Πολιτείας γνωστοποίησε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η οικονομική ενίσχυση θα ξεπερνά τα 4,73 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου λαγοκέφαλου, ενώ θα καλύπτει και λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται με τη διαχείριση των αλιευμάτων, όπως ψυγεία, εργαλεία, καύση. Η συνολική επιδότηση αναμένεται να κυμανθεί άνω των 5 ευρώ το κιλό.

Το ελληνικό σχέδιο βασίζεται στο αντίστοιχο μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη στην Κύπρο, όπου παρέχεται αποζημίωση στους αλιείς. Αρχικά, προτεραιότητα θα δοθεί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, περιοχές στις οποίες καταγράφεται η μεγαλύτερη παρουσία του είδους.

Γιατί ο λαγοκέφαλος εξαπλώνεται

Ο λαγοκέφαλος έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη Μεσόγειο, καθώς αναπαράγεται με μεγάλη ευκολία και δεν διαθέτει φυσικούς θηρευτές που να περιορίζουν τον πληθυσμό του. Παράλληλα, η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την επιβίωσή του.

Αν και η μεγαλύτερη συγκέντρωση εντοπίζεται στη νότια και νοτιοανατολική Ελλάδα, οι εμφανίσεις του επεκτείνονται σταδιακά και σε βορειότερες περιοχές, φτάνοντας έως και την Αλεξανδρούπολη.

Υπάρχει κίνδυνος για τους λουόμενους;

Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί αναφορικά με τις πιθανότητες επαφής λουόμενων με λαγοκέφαλους. Όπως επισημαίνεται, είναι πολύ πιο πιθανό κάποιος να πατήσει κατά λάθος μια δράκαινα στην άμμο παρά να δεχθεί δάγκωμα ή τσίμπημα από λαγοκέφαλο.

Το είδος συνηθίζει να κινείται σε σχετικά ρηχά νερά, ωστόσο δεν θεωρείται επιθετικό απέναντι στους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε επαφή με τα ψάρια αυτά, να μην τα ταΐζουν και να μην επιχειρούν να τα αγγίξουν.

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