Λαγοκέφαλοι: Επικηρυγμένοι με πάνω από €5 το κιλό - Τους αλιεύουν με τρίαινες και γάντζους οι αλιείς

«Έπρεπε να έχει γίνει σχεδιασμός πριν από 10 – 15 χρόνια. Πλέον τα πιάνουμε με τριαίνες και γάντζους, πετάμε δολώματα για να τα καμακώνουμε», τόνισε ψαράς από την Κρήτη

Μιχάλης Παπαδάκος

Λαγοκέφαλοι: Επικηρυγμένοι με πάνω από €5 το κιλό - Τους αλιεύουν με τρίαινες και γάντζους οι αλιείς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει επικηρύξει τους λαγοκέφαλους με οικονομικό κίνητρο πάνω από 5 ευρώ το κιλό για την αντιμετώπιση της εξάπλωσής τους στις ελληνικές θάλασσες.
  • Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει στοχευμένη αλίευση, εντοπισμό περιοχών αναπαραγωγής, επιστημονική παρακολούθηση και συνεργασία με τους αλιείς, και βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Οι λαγοκέφαλοι είναι τοξικά ψάρια που απαιτούν ασφαλή συγκέντρωση, αποθήκευση και μεταφορά λόγω δυσκολίας στην εξάλειψή τους.
  • Στην Κρήτη, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, οι ψαράδες χρησιμοποιούν τρίαινες και γάντζους για να τους αλιεύουν, καθώς τα παραδοσιακά δίχτυα καταστρέφονται από τα ψάρια αυτά.
  • Η εξάπλωση των λαγοκέφαλων έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές στον τουρισμό και την αλιεία, με τον προβληματισμό ότι θα έπρεπε να είχε γίνει σχεδιασμός αντιμετώπισης πριν από 10
  • 15 χρόνια.
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Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει επικηρύξει τους λαγοκέφαλους που έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο στους λουόμενους και στους αλιείς που καλούνται πλέον να περιορίσουν δραστικά τους πληθυσμούς τους στις ελληνικές θάλασσες.

Η στήριξη των ψαράδων είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, όπως τόνισε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός.

Επικήρυξη με πάνω από 5 ευρώ το κιλό

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στοχευμένη αλίευση θα έχει οικονομικό κίνητρο στα πρότυπα ανάλογης δράσης που έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και χρόνια στην Κύπρο, ωστόσο οι αποζημιώσεις που ίσχυαν εκεί με 4,73 ευρώ το κιλό είναι μικρές για τα ελληνικά δεδομένα.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο της Κύπρου τα μεγέθη είναι τελείως διαφορετικά, ανέφερε, και διευκρίνισε ότι το ποσό της αποζημίωσης θα καθοριστεί σε συνεργασία με τα υπουργεία Οικονομίας και Περιβάλλοντος καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το σχέδιο πιλοτικής δράσης για στοχευμένη αλίευση, εντοπισμό περιοχών αναπαραγωγής, επιστημονική παρακολούθηση της εξάπλωσης, καταγραφή και συνεργασία με αλιείς, έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η διαπραγμάτευση αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Πρόκειται για τοξικό ψάρι και απαιτείται ασφαλής συγκέντρωση, αποθήκευση και μεταφορά», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδριανός, προσθέτοντας ότι είναι δύσκολη η εξάλειψη και απαιτείται τόπος συγκέντρωσης του υπερπληθυσμού.

Τους πιάνουμε με τρίαινες και γάντζους

Το μείζον πρόβλημα εντοπίζεται στην Κρήτη κι από εκεί «θα ξεκινήσουμε» διαβεβαίωσε ο κ. Αδριανός ενώ ο ψαράς Νίκος Ασπετάκης, μίλησε για τεράστια καταστροφή, αναφέροντας ότι έχει γεμίσει η θάλασσα λαγοκέφαλους.

Ο κ. Ασπετάκης επεσήμανε ότι το πρόβλημα επηρεάζει τον τουρισμό στη Χερσόνησο, ενώ όπως είπε οι λαγοκέφαλοι καταστρέφουν τα δίχτυα με αποτέλεσμα να πιάνονται το πολύ τρεις λαγοκέφαλοι στους εκατό...

«Έπρεπε να έχει γίνει σχεδιασμός πριν από 10 – 15 χρόνια. Πλέον τα πιάνουμε με τριαίνες και γάντζους, πετάμε δολώματα για να τα καμακώνουμε», τόνισε.

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