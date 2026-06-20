Λαγοκέφαλοι: Πείραμα ψαρά αποκαλύπτει την κανιβαλιστική φύση τους - Κατασπαράζονται μεταξύ τους

Snapshot Ένας Έλληνας ψαράς κατέγραψε λαγοκέφαλους να επιτίθενται και να κατασπαράζουν έναν τραυματισμένο λαγοκέφαλο

δόλωμα.

Το βίντεο επιβεβαιώνει την κανιβαλιστική φύση των λαγοκέφαλων, οι οποίοι δεν διστάζουν να επιτεθούν σε μέλη του ίδιου είδους.

Οι λαγοκέφαλοι συχνά τρέφονται με τραυματισμένα, αδύναμα ή παγιδευμένα άτομα, όπως δείχνουν μαρτυρίες ψαράδων.

Νεκροί λαγοκέφαλοι που επιστρέφουν στη θάλασσα γίνονται εύκολη τροφή για τα υπόλοιπα ψάρια, ενισχύοντας την παρουσία τους στις ίδιες περιοχές. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο που αποκαλύπτει μία από τις πιο ακραίες πλευρές της συμπεριφοράς του λαγοκέφαλου ανάρτησε ένας Έλληνας ψαράς. Ο ψαράς θέλοντας να διαπιστώσει αν όσα ακούγονται για το ξενικό είδος που έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια και στις ελληνικές θάλασσες αποφάσισε να κάνει ένα ασυνήθιστο πείραμα.

Ο ψαράς χρησιμοποιώντας ως δόλωμα έναν ολόκληρο λαγοκέφαλο, κατέγραψε εικόνες που επιβεβαιώνουν τη φήμη του είδους. Το ψάρι-δόλωμα δέχθηκε επίθεση από άλλους λαγοκέφαλους, οι οποίοι το κατασπάραξαν με απίστευτη ταχύτητα, αφήνοντας πίσω μόνο τα κόκαλά του.

Οι εικόνες αποκαλύπτουν τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες ψαράδες. Οι λαγοκέφαλοι δεν διστάζουν να επιτεθούν ακόμη και σε μέλη του ίδιου τους του είδους, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι τραυματισμένα, αδύναμα ή παγιδευμένα σε αγκίστρια και δίχτυα.

Δείτε το βίντεο με το πείραμα του ψαρά:

Σύμφωνα με μαρτυρίες αλιέων και σχετικές καταγραφές, το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά συχνό. Μάλιστα, πολλοί ψαράδες επισημαίνουν ότι όταν νεκροί λαγοκέφαλοι επιστρέφουν στη θάλασσα, συχνά μετατρέπονται σε εύκολη τροφή για τα υπόλοιπα άτομα του είδους, ενισχύοντας έτσι την παρουσία τους στις ίδιες περιοχές.

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