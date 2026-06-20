Μεγάλη φωτιά τώρα στην Εύβοια μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων - Ήχησε το 112

Snapshot Εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων στον Δήμο Καρύστου.

Η Πυροσβεστική σήμανε συναγερμό το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ζητήθηκαν εναέρια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων στο Δήμο Καρύστου.

Δείτε βίντεο από το σημείο της πυρκαγιάς:

Σύμφωνα με την Πυροσεβστική στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής αποτελεούμενη από 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 20ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 πυροσβεστική οχήματα.

Την επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη ενώ υπάρχει επίσης συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Ήχησε το 112

Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Μεσοχώρια και Ραπταίοι να ειναι σε ετοιμότητα.

Δείτε περισσότερες εικόνες από την πυρκαγιά και τις προσπάθειες των πυροσβεστών να τη θέσουν υπό έλεγχο:

Με πληροφορίες από eviaonline.gr, psaxna.gr