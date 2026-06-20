Εύβοια: Μεγάλη πυρκαγιά στην Κάρυστο - Εκκενώνονται Μεσοχώρια και Ραπταίοι

Snapshot Εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων στον Δήμο Καρύστου.

Η Πυροσβεστική σήμανε συναγερμό το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ζητήθηκαν εναέρια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/6) στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων στο Δήμο Καρύστου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Αυτή την στιγμή στο Αλιβέρι πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους οι ριπές τους στα 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται κηλιδώσεις και νέες εστίες φωτιάς.

Επίσης οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις γραμμές υψηλής τάσης και τις ανεμογενήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες, δυσκολεύουν την ακρίβεια στις βολές νερού των εναερίων μέσων.

Παρ όλα αυτά οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Το ανακριτικό τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Εκδόθηκαν 2 μηνύματα απο το 112

Στις 17:05 για ετοιμότητα στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι και

Στις 17.58 για απομάκρυνση από τις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι προς Στύρα

Δείτε βίντεο από το σημείο της πυρκαγιάς:

Δείτε περισσότερες εικόνες από την πυρκαγιά και τις προσπάθειες των πυροσβεστών να τη θέσουν υπό έλεγχο:

Με πληροφορίες από eviaonline.gr, psaxna.gr

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