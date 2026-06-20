Υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά στην Ημαθία - Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Ροδόπη

Snapshot Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Παλαιά Κρωβύ, Ροδόπη, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Στην κατάσβεση της φωτιάς στη Ροδόπη συμμετείχαν 42 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουμαριάς, δήμος Βέροιας, Ημαθία.

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Ημαθία συμμετείχαν 15 πυροσβέστες, 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Snapshot powered by AI

Oριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση σε ρεματιά, στην Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας - Σαπών, στη Ροδόπη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές, κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Εξάλλου, υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, σε δασική έκταση, στην περιοχή Κουμαριάς, στον δήμο Βέροιας, στην Ημαθία. Στην κατάσβεση πήραν μέρος 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη.

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