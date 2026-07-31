Φωτιά και στην Αχαΐα: Μεταξύ οικισμού Πανοράματος Ροδοδάφνης και Νεραντζιών Συμπολιτείας
Στην περιοχή πνέουν μεγάλης έντασης βορειοανατολικοί άνεμοι
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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ οικισμού Πανοράματος Ροδοδάφνης και Νεραντζιών Συμπολιτείας στην Αχαϊα, προς το παρόν μακριά από οικίες.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλόδημος έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις από Αιγιάλεια και Πάτρα, ενώ έχει ζητηθεί συνδρομή εναέριου μέσου πυρόσβεσης. Στην περιοχή πνέουν μεγάλης έντασης βορειοανατολικοί άνεμοι.
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