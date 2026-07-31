Κίνηση στους δρόμους: «Μαρτύριο» οι περισσότεροι οδικοί άξονες - Φωτιά και έξοδος προκαλούν χάος

Πολύ μεγάλα προβλήματα καταγράφονται αυτήν την ώρα στους μεγαλύτερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής, καθώς από τη μια η φωτιά στο Ποικίλο Όρος έχει οδηγήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας και από την άλλη σε εξέλιξη βρίσκεται μετ΄εμποδίων η έξοδος των εκδρομέων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά στην κίνηση στους δρόμους καταγράφονται:

-στον Κηφισό

-στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας

-στο κέντρο της Αθήνας

-στο Χαϊδάρι

-στο Αιγάλεω

-στο λιμάνι του Πειραιά

-στην Αττική οδό

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στο Ποικίλο Όρος πραγματοποιούνται οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας:

1) Περιφερειακή Αιγάλεω ρεύμα κυκλοφορίας προς Αττική Οδό,

2) Λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή με Περιφερειακή Αιγάλεω ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα,

3) Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο,

4) Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Γ. Παπανδρέου ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο,

5) Λ. Σχιστού από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αθηνών,

6) Λ. Σχιστού από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό