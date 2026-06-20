Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Κορινθία - Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στα Σπάτα

Snapshot Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Κορινθία, στο Αγγελόκαστρο και την Άνω Αλμυρή, με άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν 116 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απέτρεψαν την περαιτέρω εξάπλωση των πυρκαγιών χωρίς να απειληθούν κατοικίες ή υποδομές.

Κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Κορίνθιας διερευνά τα αίτια των πυρκαγιών στις περιοχές αυτές.

Η πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στα Σπάτα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, με την άμεση επέμβαση ισχυρών επίγειων δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Κορινθία και συγκεκριμένα στο Αγγελόκαστρο και στην 'Ανω Αλμυρή.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για την αντιμετώπισή τους κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν 116 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 32 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρά την ταυτόχρονη εκδήλωση των δύο πυρκαγιών με διάφορα ενός λεπτού, οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν και τις δύο πυρκαγιές σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους ενώ από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Κορίνθιας, έχει μεταβεί στις περιοχές των πυρκαγιών για την διερεύνηση των αιτίων τους.

Τέλος, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Υπό έλεγχο η φωτιά σε ξερά χόρτα στα Σπάτα

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στα Σπάτα, δίπλα στο εκπτωτικό χωριό. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 και στο σημείο μετέβησαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις περιορίζοντάς την άμεσα και αποτρέποντας την εξάπλωσή της .