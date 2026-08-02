Τάσος Χαλκιάς: «Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι» - Η συγκλονιστική μαρτυρία του ηθοποιού

Ο ηθοποιός μίλησε για το σπίτι που έχασε από τη μεγάλη φωτιά, περιγράφοντας τον κόπο μιας ζωής που έγινε στάχτη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τάσος Χαλκιάς: «Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι» - Η συγκλονιστική μαρτυρία του ηθοποιού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Τάσος Χαλκιάς έχασε το σπίτι του από τη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, το οποίο χαρακτήρισε ως τον κόπο μιας ζωής.
  • Ο ηθοποιός τόνισε πως το σπίτι ήταν για εκείνον ένα προσωπικό έργο με μεγάλη συναισθηματική αξία, πέρα από την οικονομική του διάσταση.
  • Η φωτιά κατέστρεψε συνολικά πάνω από 200 σπίτια, αφήνοντας πολλές οικογένειες στη δυσχερή θέση της απώλειας.
  • Η καταστροφή επηρέασε την ψυχική υγεία και τη ζωή του Τάσου Χαλκιά σε προσωπικό επίπεδο.
  • Την είδηση της καταστροφής έκανε γνωστή ο γιος του, Άρης Χαλκιάς, με συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Ο Τάσος Χαλκιάς είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται από τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε το Πόρτο Γερμενό. Ο γνωστός ηθοποιός, εμφανώς συγκλονισμένος, μίλησε στον ΣΚΑΪ για το σπίτι που καταστράφηκε ολοσχερώς, τονίζοντας πως δεν ήταν απλώς ένα κτίσμα, αλλά ο κόπος μιας ολόκληρης ζωής.

«Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι»

Με λόγια που αποτυπώνουν το μέγεθος της απώλειας, ο Τάσος Χαλκιάς περιέγραψε όσα αισθάνεται βλέποντας το σπίτι του κατεστραμμένο. «Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι, τώρα πήγε στράφι, τίποτα άλλο.»

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να σταθεί μόνο στη δική του καταστροφή, επισημαίνοντας πως εκατοντάδες ακόμη οικογένειες βρέθηκαν στην ίδια τραγική θέση. «Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, ό,τι αποκτούν το αποκτούν με κόπο. Άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου κάηκαν και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί».

«Για εμένα ήταν ένα χτισμένο έργο»

Ο ηθοποιός εξήγησε πως το σπίτι είχε για εκείνον πολύ μεγαλύτερη αξία από την οικονομική του διάσταση. «Για εμένα ήταν ένα χτισμένο έργο, τίποτα άλλο». Παράλληλα, ανέφερε πως η απώλεια αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής του.

«Είναι κάτι προσωπικό, αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία και εν γένει τον οργανισμό μου».

Η εικόνα του καμένου σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό αποτελεί μία ακόμη μαρτυρία της τεράστιας καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά, η οποία έπληξε εκατοντάδες κατοικίες και άλλαξε τη ζωή δεκάδων οικογενειών μέσα σε λίγες ώρες.

Την είδηση της καταστροφής έκανε αρχικά γνωστή ο γιος του, Άρης Χαλκιάς, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του καμένου σπιτιού.

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος», έγραψε ο Άρης Χαλκιάς.

χαλκιάς - σπίτι - πόρτο γερμενό

Το instagram story του Άρη Χαλκιά

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