ΟΗΕ: Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας

Θα εργαστούμε για μία διεθνή τάξη που βασίζεται σε αρχές και κανόνες, είπε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΟΗΕ: Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας
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  • Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη φορά, σε κρίσιμη διεθνή συγκυρία.
  • Η ελληνική προεδρία θα εστιάσει στην προάσπιση της διεθνούς ειρήνης, τη λειτουργική πολυμέρεια και την ενίσχυση του ειρηνευτικού ρόλου του ΟΗΕ.
  • Κύρια θέματα εργασιών είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και άλλες περιφερειακές κρίσεις, καθώς και η επιλογή του νέου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.
  • Η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει το διεθνές της αποτύπωμα ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης για να επιτύχει συγκλίσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
  • Στις 29 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη θαλάσσια ασφάλεια βάσει της Σύμβασης UNCLOS.
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Την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα.

«Η Ελλάδα αναλαμβάνει σήμερα, για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της θητεία της, την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σε μία από τις κρισιμότερες συγκυρίες για τη διεθνή κοινότητα», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Και πρόσθεσε: «Ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και χώρα με ισχυρό διεθνές διπλωματικό αποτύπωμα, η Ελλάδα θα εργαστεί με συνέπεια και επιμονή για τη λειτουργική διεθνή πολυμέρεια, για μία διεθνή τάξη που βασίζεται σε αρχές και κανόνες και για την ενίσχυση του ειρηνευτικού ρόλου των Ηνωμένων Εθνών. Για τον σκοπό αυτό θα συνεργαστούμε με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμβάλλοντας ενεργά στις προσπάθειες για την προάσπιση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου Ασφαλείας θα βρεθούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και σειρά άλλων περιφερειακών και διεθνών κρίσεων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια κοινή συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά, κατά τη διάρκεια του μήνα, η διαδικασία επιλογής του επόμενου γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η Ελλάδα, ως προεδρεύουσα χώρα, θα έχει την ευθύνη για τις αναγκαίες συγκλίσεις μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του νέου γενικού γραμματέα, σε μία εποχή που η ενίσχυση της αξιοπιστίας και διεθνούς κύρους του ΟΗΕ είναι απολύτως αναγκαία.Κατά τη διάρκεια της προεδρίας η Ελλάδα θα αξιοποιήσει το διεθνές κεφάλαιο που έχει αποκτήσει ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου.

Στο πλαίσιο αυτό, η κεντρική εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου και θα αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη θαλάσσια ασφάλεια με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Ειδικές συνεδρίες θα υπάρξουν και για τις υπόλοιπες προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας, μεταξύ των οποίων η προστασία των αμάχων, ιδίως των παιδιών, σε ένοπλες συγκρούσεις και η θέση των γυναικών στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

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