ΟΗΕ: Μπροστά η Γκρίνσπαν για τη διαδοχή Γκουτέρες – Τώρα αρχίζει η μάχη των βέτο

Snapshot Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν έλαβε 10 ψήφους «ενθάρυνσης» στην τέταρτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 9 θετικές ψήφους και να μην έχει βέτο από κανένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Οι ψηφοφορίες θα προχωρήσουν σε διαχωρισμένα ψηφοδέλτια για μόνιμα και αιρετά μέλη, ώστε να αποκαλυφθούν πιθανά βέτο.

Η διαδικασία επιλογής διαδόχου του Αντόνιο Γκουτέρες γίνεται κατά την προεδρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας από την 1η Οκτωβρίου.

Η Μισέλ Μπασελέ αποχώρησε από την κούρσα μετά τη μείωση της υποστήριξής της στην τρίτη άτυπη ψηφοφορία. Snapshot powered by AI

Ενισχυμένη βγήκε η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την τέταρτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Η υποψήφια από την Κόστα Ρίκα συγκέντρωσε 10 ψήφους «ενθάρρυνσης», τρεις «αποθάρρυνσης» και δύο «χωρίς έκφραση γνώμης», βελτιώνοντας την επίδοσή της σε σχέση με τον προηγούμενο γύρο, όταν είχε λάβει εννέα θετικές και πέντε αρνητικές ψήφους.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ από τη Γουιάνα με οκτώ θετικές, έξι αρνητικές και μία ψήφο «χωρίς έκφραση γνώμης». Ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι από την Αργεντινή συγκέντρωσε επίσης οκτώ θετικές ψήφους, αλλά επτά αρνητικές.

Ακολούθησαν ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα, ο Μάκι Σαλ από τη Σενεγάλη, η Μαρία Φερνάντα Εσπινόζα και η Ιβόν Α-Μπάκι από τον Ισημερινό.

Οι 10 ψήφοι δεν αρκούν

Το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Γκρίνσπαν ξεπέρασε αριθμητικά το όριο των εννέα ψήφων που απαιτούνται όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας προχωρήσει στην επίσημη σύσταση υποψηφίου προς τη Γενική Συνέλευση.

Αυτό, ωστόσο, δεν αρκεί. Ο υποψήφιος που θα προκριθεί θα πρέπει παράλληλα να μην αντιμετωπίσει βέτο από κανένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας — τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Ρωσία, τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Και εδώ βρίσκεται το βασικό ερωτηματικό της τέταρτης ψηφοφορίας: τα ψηφοδέλτια ήταν ακόμη ενιαία για μόνιμα και αιρετά μέλη. Επομένως, δεν είναι γνωστό αν κάποια από τις τρεις αρνητικές ψήφους της Γκρίνσπαν προέρχεται από χώρα με δικαίωμα βέτο.

Το επόμενο βήμα

Η διαδικασία αναμένεται να περάσει σε ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος για τα μόνιμα και τα αιρετά μέλη, ώστε να φανεί εάν κάποιος από τους υποψηφίους έχει απέναντί του ένα ή περισσότερα από τα πέντε μόνιμα μέλη.

Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς από την 1η Οκτωβρίου η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Αντόνιο Γκουτέρες περνά έτσι σε κρίσιμο στάδιο την περίοδο της ελληνικής προεδρίας.

Η αποχώρηση της Μπασελέ

Η τέταρτη ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε μετά την αποχώρηση της πρώην προέδρου της Χιλής Μισέλ Μπασελέ από την κούρσα για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες.

Η Μπασελέ απέσυρε την υποψηφιότητά της στις 20 Σεπτεμβρίου, μετά την τρίτη άτυπη ψηφοφορία, στην οποία η υποστήριξή της είχε υποχωρήσει σημαντικά.

Οι άτυπες ψηφοφορίες χρησιμοποιούνται για να αποτυπώνεται η στήριξη που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος πριν από την επίσημη απόφαση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα κληθεί τελικά να προτείνει έναν μόνο υποψήφιο στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα προχωρήσει στον διορισμό του επόμενου Γενικού Γραμματέα.