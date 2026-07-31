ΟΗΕ: Γκρίνσπαν και Ροντρίγκες Μπιρκέτ μπροστά στην κούρσα για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες

Οι δύο υποψήφιες ξεχώρισαν στην πρώτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας – Πώς διαμορφώνεται η εικόνα για τους επτά διεκδικητές

Γιάννης Φιλιππάκος

ΟΗΕ: Γκρίνσπαν και Ροντρίγκες Μπιρκέτ μπροστά στην κούρσα για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στην πρώτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, προβάδισμα έχουν η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ.
  • Η Γκρίνσπαν συγκέντρωσε δέκα ψήφους «ενθάρρυνσης» και μόλις μία «αποθάρρυνσης», ενώ η Ροντρίγκες Μπιρκέτ έλαβε εννέα θετικές και δύο αρνητικές ψήφους.
  • Ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι και η Μισέλ Μπασελέ ακολουθούν, με τον Γκρόσι να έχει πολλές ουδέτερες ψήφους και την Μπασελέ να παρουσιάζει πολωμένη στήριξη.
  • Η υποψηφιότητα του Ολάρα Οτούνου προκάλεσε αντιδράσεις λόγω της καθυστερημένης συμμετοχής της και της μη συμμετοχής στις δημόσιες διαδικασίες.
  • Η επόμενη άτυπη ψηφοφορία αναμένεται στα τέλη Αυγούστου και θα δείξει αν οι κορυφαίες υποψηφιότητες μπορούν να αποκτήσουν την απαιτούμενη συναίνεση.
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Η πρώτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ανέδειξε τη Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα και την Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ από τη Γουιάνα ως τις επικρατέστερες υποψήφιες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που διέρρευσαν μετά την ψηφοφορία της 30ής Ιουλίου.

Η διαδικασία έδωσε την πρώτη σαφή εικόνα για τις ισορροπίες μεταξύ των επτά υποψηφίων στα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη στάση των πέντε μόνιμων μελών με δικαίωμα βέτο, καθώς στον πρώτο γύρο δεν χρησιμοποιήθηκαν διαφοροποιημένα ψηφοδέλτια.

Η Γκρίνσπαν κατέγραψε την καλύτερη επίδοση, συγκεντρώνοντας δέκα ψήφους «ενθάρρυνσης», μόλις μία «αποθάρρυνσης» και τέσσερις ψήφους «χωρίς γνώμη». Ακολούθησε η Ροντρίγκες Μπιρκέτ με εννέα θετικές ψήφους, δύο αρνητικές και τέσσερις ουδέτερες, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο γυναίκες έχουν αποκτήσει σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων διεκδικητών.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι από την Αργεντινή, ο οποίος συγκέντρωσε επτά θετικές ψήφους, δύο αρνητικές και έξι ουδέτερες. Αν και διατηρεί αξιόλογες πιθανότητες, η μεγάλη δεξαμενή ουδέτερων ψήφων δείχνει ότι αρκετά μέλη του Συμβουλίου δεν έχουν ακόμη διαμορφώσει οριστική στάση.

Η πρώην πρόεδρος της Χιλής, Μισέλ Μπασελέ, έλαβε έξι θετικές ψήφους, πέντε αρνητικές και τέσσερις ουδέτερες, παρουσιάζοντας μια περισσότερο πολωμένη εικόνα. Παρά τη σημαντική υποστήριξη που διαθέτει, συγκαταλέγεται και στους υποψηφίους με τις περισσότερες ψήφους αποθάρρυνσης.

Ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης, Μάκι Σαλ, συγκέντρωσε επίσης έξι θετικές ψήφους, όμως έλαβε επτά αρνητικές και μόλις δύο ουδέτερες, γεγονός που υποδηλώνει ότι αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη οργανωμένη αντίσταση μεταξύ των υποψηφίων.

Η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα από τον Ισημερινό κατέγραψε πέντε θετικές ψήφους, δύο αρνητικές και οκτώ ουδέτερες. Το αποτέλεσμα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικών ανακατατάξεων στους επόμενους γύρους, καθώς περισσότερα από τα μισά μέλη του Συμβουλίου δεν τοποθετήθηκαν ούτε υπέρ ούτε κατά της υποψηφιότητάς της.

Στην τελευταία θέση βρέθηκε ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα, ο οποίος συγκέντρωσε δύο θετικές ψήφους, πέντε αρνητικές και οκτώ ουδέτερες.

Αντιδράσεις για την υποψηφιότητα Οτούνου

Η περίπτωση του Οτούνου ξεχωρίζει, καθώς εισήλθε στην κούρσα μόλις στις 24 Ιουλίου και συμπεριλήφθηκε στην ψηφοφορία χωρίς να έχει συμμετάσχει στις δημόσιες ακροάσεις, στους διαδραστικούς διαλόγους με τη Γενική Συνέλευση ή στις άτυπες συναντήσεις με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, στις οποίες είχαν λάβει μέρος οι υπόλοιποι έξι υποψήφιοι.

Η συμμετοχή του προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από την πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης όσο και από ορισμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και από την Ομάδα Λογοδοσίας, Συνοχής και Διαφάνειας (ACT), η οποία υποστήριξε ότι όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να αξιολογούνται με τους ίδιους όρους πριν τεθούν προς εξέταση.

Η επόμενη άτυπη ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Αυγούστου, όταν την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας θα ασκεί η Δανία. Εκεί αναμένεται να φανεί εάν οι δύο επικρατέστερες υποψηφιότητες μπορούν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους και να πλησιάσουν την απαιτούμενη συναίνεση για την τελική επιλογή του διαδόχου του Αντόνιο Γκουτέρες.

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