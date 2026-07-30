Ιταλία - Μελόνι: «Έτοιμοι να αναστείλουμε τη Σένγκεν» - Κραυγή για το μεταναστευτικό

Η ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση απειλεί τα ευρωπαϊκά σύνορα, τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός 

Δημήτρης Μάνωλης

Ιταλία - Μελόνι: «Έτοιμοι να αναστείλουμε τη Σένγκεν» - Κραυγή για το μεταναστευτικό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε ότι η ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση απειλεί τα ευρωπαϊκά σύνορα και δήλωσε έτοιμη να αναστείλει τη Συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία.
  • Στη Θέουτα, πάνω από 1.500 μετανάστες έφτασαν μέσα σε μία εβδομάδα, οδηγώντας σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και υπερπληθυσμό στο Κέντρο Προσωρινής Παραμονής Μεταναστών.
  • Η ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε να αναπτύξει τον στρατό για να ενισχύσει την Guardia Civil στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και τη διατήρηση της ασφάλειας στα σύνορα με το Μαρόκο.
  • Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνισε ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση μηχανισμού εθνικής έκτακτης ανάγκης για μεταναστευτικές ροές, παρά μόνο για φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές.
  • Οι θύλακες της Θέουτα και Μελίγια έχουν ειδικό καθεστώς Σένγκεν, με αυστηρούς ελέγχους εισόδου και περιορισμένη ελεύθερη μετακίνηση προς την ηπειρωτική Ισπανία και την υπόλοιπη Ζώνη Σένγκεν.
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Η Θέουτα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, κολυμπώντας από τις ακτές του γειτονικού Μαρόκου.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 62 άνθρωποι μαροκινής και αλγερινής καταγωγής έχασαν τη ζωή τους τους τελευταίους 12 μήνες, προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας στο ισπανικό έδαφος.

Για την αντιμετώπιση της σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης, η ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε να αναπτύξει τον στρατό προς ενίσχυση της Guardia Civil, η οποία έχει αναλάβει τους ελέγχους στα σύνορα με το Μαρόκο.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα ενισχύσουν την Guardia Civil στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθώς και σε όποιες επιπλέον ενέργειες απαιτηθούν για τη διατήρηση της ασφάλειας στην πόλη της Θέουτα. Οι στρατιωτικές δυνάμεις θα επιχειρούν υπό τον συντονισμό της διοίκησης επιχειρήσεων και θα παρέχουν υποστήριξη στη Guardia Civil», ανέφεραν πηγές της ισπανικής κυβέρνησης (Moncloa).

Η απόφαση ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών λίγο μετά τη νέα έκκληση του προέδρου της αυτόνομης πόλης, Χουάν Χεσούς Βίβας, ο οποίος, μέσω διαδοχικών ραδιοφωνικών συνεντεύξεων, κάλεσε την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ να αντιμετωπίσει την κατάσταση ως «εθνική έκτακτη ανάγκη», αντίστοιχη με εκείνη που ισχύει για τις μεγάλες πυρκαγιές.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση απόλυτης ανθρωπιστικής και κοινωνικής έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο Βίβας. «Καταγράφονται περίπου 300 νέες αφίξεις καθημερινά και ο ρυθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, μέσα σε έναν μήνα θα βρεθούμε ξανά στην κατάσταση του Μαΐου του 2021», όταν χιλιάδες μετανάστες πέρασαν τα σύνορα της Θέουτα, προκαλώντας σοβαρή διπλωματική κρίση μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέες αφίξεις αντιστοιχούν σχεδόν στο 2% του πληθυσμού της πόλης. Περίπου 700 είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οποίοι τελούν υπό την ευθύνη των τοπικών αρχών, ενώ περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι περιμένουν να εισέλθουν στο Κέντρο Προσωρινής Παραμονής Μεταναστών (CETI), το οποίο έχει δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 500 ατόμων και λειτουργεί πλέον με σημαντικό υπερπληθυσμό.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνισε ότι η ισπανική νομοθεσία περί Πολιτικής Προστασίας δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του μηχανισμού «εθνικής έκτακτης ανάγκης» για μεταναστευτικές ροές, αλλά μόνο σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή τεχνολογικών κινδύνων.

Παράλληλα, η κυβέρνηση τόνισε ότι το Μαρόκο συνεργάζεται σταθερά και με καλή πίστη με την Ισπανία και ότι οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας αναχαιτίζουν μεγάλο αριθμό μεταναστών προτού φτάσουν στα ισπανικά χωρικά ύδατα.

Την ίδια ώρα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Guardia Civil ζητούν ενίσχυση τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα για την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων.

Μελόνι: «Η ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση απειλεί τα ευρωπαϊκά σύνορα»

«Οι εικόνες που φτάνουν από τη Θέουτα είναι συγκλονιστικές και αποδεικνύουν, για ακόμη μία φορά, ότι η ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση αποτελεί πραγματική απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων», έγραψε στην πλατφόρμα Χ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Όπως ανέφερε, είχε επικοινωνία με τον υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, επισημαίνοντας ότι η Ιταλία δεν θα παραμείνει αδρανής.

«Συγκαλούμε τα αρμόδια όργανα και, ανάλογα με τα συμπεράσματα των συσκέψεων, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε ακόμη και σε έκτακτα μέτρα για την προστασία των συνόρων και της ασφάλειας των πολιτών, όπως η αναστολή της εφαρμογής της Συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία. Στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Η προστασία των συνόρων, η καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων και οι αποτελεσματικές επιστροφές μεταναστών θα παραμείνουν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησής μας», κατέληξε.

Ειδικό καθεστώς Σένγκεν στη Θέουτα

Η Συμφωνία Σένγκεν εφαρμόζεται τόσο στη Θέουτα όσο και στη Μελίγια, τους δύο ισπανικούς θύλακες στο Μαρόκο, ωστόσο ισχύει ειδικό καθεστώς.

Όσοι εισέρχονται στις δύο πόλεις, είτε νόμιμα είτε παράτυπα, δεν μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα προς την ηπειρωτική Ισπανία ή σε άλλο κράτος της Ζώνης Σένγκεν, αλλά υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ελέγχους ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων κατά την αναχώρησή τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι οι δύο πόλεις αποτελούν εξωτερικά σύνορα της Ζώνης Σένγκεν, στα οποία εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες ελέγχου.

Το καθεστώς αυτό δεν άλλαξε ούτε μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών. Το δικαστήριο διευκρίνισε ότι η άμεση επιστροφή στα σύνορα επιτρέπεται μόνο όταν αλλοδαποί εντοπίζονται να επιχειρούν να υπερβούν φυσικά εμπόδια, όπως οι συνοριακοί φράχτες.

Αντίθετα, όσοι φτάνουν από τη θάλασσα υπάγονται στην ισπανική μεταναστευτική νομοθεσία, η οποία προβλέπει διαδικασία ταυτοποίησης, διοικητική εξέταση της υπόθεσής τους, αξιολόγηση ενδεχόμενου αιτήματος ασύλου και, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις παραμονής, επαναπατρισμό. Σε περιπτώσεις υπερπληρότητας των δομών υποδοχής, το ισπανικό κράτος μπορεί, για ανθρωπιστικούς λόγους, να αποφασίσει τη μεταφορά τους στην ηπειρωτική Ισπανία υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

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