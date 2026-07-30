Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

Η αυριανή απαγόρευση θα ισχύσει από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω κινδύνου πυρκαγιάς
ΕΛΛΑΔΑ
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Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου, σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στις εξής περιοχές:

  • Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.
  • Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.
  • Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

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