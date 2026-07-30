Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 30/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1,7 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 15, 31, 32, 37, 44 με αριθμό Τζόκερ το 11.
Στην πρώτη κατηγορία και στη 2η κατηγορία σημειώθηκε Τζακ Ποτ.
Στην κλήρωση της προσεχούς Κυριακής οι τυχεροί θα μοιραστούν 2 εκατ. ευρώ
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