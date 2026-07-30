Φρανσίσκο: «Βρίσκομαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές στη Μύκονο και συγχρόνως «κλείδωσε» το μέλλον του. Στην μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης, τον Παναθηναϊκό, όπως είπε ο ίδιος. Ο Γάλλος γκαρντ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο paobc.gr, στο περιθώριο της ξενάγησής του στο Telekom Center Athens. Μίλησε για το μέγεθος των «πράσινων», τους συμπατριώτες του που θα βρει στο «τριφύλλι», τον Ομπράντοβιτς, αλλά και τον κόσμο.

Αναλυτικά:

«Νιώθω πολύ καλά, νιώθω υπέροχα. Και είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και το απολαμβάνω που επιστρέφω στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα, αλλά και που βρίσκομαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και όλους».

Για το πόσο γρήγορα έγιναν όλα: «Ήμουν στη Μύκονο, οπότε μόλις προσγειώθηκα, τα πράγματα άρχισαν να εξελίσσονται από παντού. Όλα έγιναν μέσα σε λίγες ώρες, μέσα σε μία ημέρα. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που τα καταφέραμε, μαζί με τους εκπροσώπους μου, ακόμα κι εγώ, να πάω εκεί όπου ήθελα. Και, ταυτόχρονα, το επιτελείο του Παναθηναϊκού έκανε εξαιρετική δουλειά. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Νιώθω πως η μεταγραφή και όλη η διαδικασία ολοκληρώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Και τώρα είμαι εδώ, οπότε αυτό είναι υπέροχο».

Για την επικείμενη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Πραγματικά ανυπομονώ. Ξέρω ότι είναι ένας προπονητής μύθος, χωρίς καμία αμφιβολία. Για εμένα, το να είμαι στο πλευρό του και να μάθω περισσότερα από εκείνον θα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ειλικρινά, ανυπομονώ».

Για το γεγονός ότι στον Παναθηναϊκό AKTOR θα βρεθεί με τους συμπαίκτες του στην Εθνική Γαλλίας, Ματίας Λεσόρ, Γκερσόν Γιαμπουσέλε και Μουστάφα Φαλ: «Αυτά τα παιδιά ήταν πραγματικά πολύ σημαντικά για εμένα. Κυρίως με αυτούς μιλούσα. Έχουμε πολύ καλή χημεία, ειδικά στην Εθνική ομάδα. Το να υπάρχει αυτό και σε επίπεδο συλλόγου είναι τεράστιο. Για εμένα θα είναι πραγματικά απολαυστικό, αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε απόλυτα σοβαροί στο να κάνουμε τη δουλειά μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για το αν έχει κάποιο παρατσούκλι: «Λοιπόν, πολύς κόσμος με φωνάζει “Frenchy”. Με φωνάζουν “Frenchy”, επειδή είμαι Γάλλος. Επίσης “Arrow” (σ.σ. βέλος) ή “Sisko”. Γι’ αυτό με φωνάζουν “Sisko”. Στην Ισπανία με φώναζαν “Paco”, λόγω του ονόματος Φρανσίσκο. Αλλά συνήθως είναι “Sisko”. Κυρίως έτσι. Οπότε εξαρτάται από το τι προτιμάτε».

Για την προσαρμογή του: «Η ομάδα είναι πραγματικά πολύ καλή και εξαιρετικά ταλαντούχα. Οπότε είναι εύκολο να προσαρμοστείς πολύ γρήγορα. Τώρα το σημαντικό είναι να αποκτήσουμε καλή χημεία, καλή σχέση μεταξύ μας, ώστε να παίζουμε όλοι μαζί. Πιστεύω ότι όλοι ξέρουν πώς να προσαρμόζονται γρήγορα. Οπότε θεωρώ πως όλη η διαδικασία θα είναι πιο εύκολη».

Για την ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens: «Είναι τρελό. Πραγματικά τρελό. Απίστευτο. Συνήθως, όταν παίζεις ως αντίπαλος εδώ, λες “εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις εδώ”. Τώρα όμως είμαι στην άλλη πλευρά. Οπότε θα το ζήσω με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Θα νιώσω και τη Θύρα 13, όλους γενικά. Θα είναι πραγματικά συναρπαστικό. Ανυπομονώ».

Το μήνυμά του στον κόσμο: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, παιδιά. Και ελπίζω να μας στηρίξετε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το ξέρω ότι θα το κάνετε. Ας έχουμε λοιπόν μία σπουδαία σεζόν. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου. Αλλά, πάνω απ’ όλα, είμαι εδώ. Πάμε λοιπόν!».