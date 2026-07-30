Φωτιά στο Ρέθυμνο: Στο Θριάσιο ο 71χρονος– Έχει εγκαύματα στο 40% του σώματός του
Αναμένεται να μεταφερθεί στις 21:00 με αεροδιακομιδή
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- Ο 71χρονος που τραυματίστηκε στη φωτιά στην Πρέβελη έχει εγκαύματα στο 40% του σώματός του.
- Η ζωή του δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, αλλά κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων.
- Η αεροδιακομιδή του προς το Θριάσιο Νοσοκομείο έχει προγραμματιστεί για τις 21:00.
- Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και των υγειονομικών υπηρεσιών ήταν άμεση για την ασφαλή μεταφορά και φροντίδα του τραυματία.
Στο Θριάσιο Νοσοκομείο θα μεταφερθεί ο 71χρονος που υπέστη εγκαύματα κατά τη φωτιά στην περιοχή Πρέβελη.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο ηλικιωμένος έχει εγκαύματα στο 40% του σώματός του. Η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων.
Η αεροδιακομιδή του έχει προγραμματιστεί για τις 21:00.
Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και των υγειονομικών υπηρεσιών υπήρξε άμεση, με στόχο την ασφαλή διακομιδή του τραυματία και την παροχή της απαραίτητης εξειδικευμένης φροντίδας.
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