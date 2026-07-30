Τηλεθέαση: Ποια καλοκαιρινή εκπομπή «χτυπά» 20άρι

Snapshot Η πρωινή εκπομπή «Πρωινή ενημέρωση» του ΣΚΑΪ σημείωσε 20,4% τηλεθέαση στο σύνολο.

Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» του OPEN κατέγραψε 16,8% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό.

Η «Κοινωνία ώρα MEGA» έφτασε το 13,2% στο σύνολο και 9,9% στο κοινό 18-54 ετών.

Η εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 σημείωσε 8,6% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό.

Το «10 Παντού» στο OPEN και η εκπομπή «On Line» του ΣΚΑΪ κατέγραψαν τηλεθεάσεις 14,7% και 12,2% αντίστοιχα στο σύνολο. Snapshot powered by AI

Η πρωινή ζώνη των καναλιών έχει μπει σε summer mood, οι περισσότεροι τηλεαστέρες της χειμερινής σεζόν έχουν πάρει άδεια και στο τιμόνι των ενημερωτικών εκπομπών βρίσκονται έγκριτοι δημοσιογράφοι από το επιτελείο των σταθμών.

Τι δείχνουν, όμως, τα μηχανάκια της Nielsen;

Το πρωί της Τετάρτης, το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» του OPEN σημείωσε 16,8% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» έκανε 13,2% στο σύνολο και 9,9% στους τηλεθεατές 18-54. Η «Πρωινή ενημέρωση» του ΣΚΑΪ κράτησε παρέα στο 20,4% του συνόλου και στο 5,1% του δυναμικού κοινού.

Στο μετερίζι του ΑΝΤ1, η εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» έκανε 8,6% στο σύνολο και 11,2% στους τηλεθεατές 18-54. Το «10 Παντού» στο OPEN σημείωσε 14,7% στο σύνολο και 5,5% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «On Line», που βρίσκεται στην καλοκαιρινή αρένα του ΣΚΑΪ, βρέθηκε στο 12,2% στο σύνολο και στο 4,8% στο δυναμικό κοινό.

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