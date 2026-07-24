Τηλεθέαση: Όαση στην καλοκαιρινή ραστώνη οι αγώνες ΠΑΟ και ΠΑΟΚ

Snapshot Οι αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ σημείωσαν υψηλή τηλεθέαση στην καλοκαιρινή ζώνη, ξεπερνώντας τις επαναλήψεις σειρών.

Ο αγώνας Παναθηναϊκού με την Πάκσι κατέγραψε 18,3% στο δυναμικό κοινό και 18,1% στο σύνολο στο ΣΚΑΪ.

Το παιχνίδι ΠΑΟΚ-Ντιναμό Κιέβου στο OPEN σημείωσε 16,5% στο δυναμικό κοινό και 16,9% στο σύνολο.

Οι σειρές σε επανάληψη, όπως «Ευτυχισμένοι μαζί» και «Το Σόι σου», είχαν χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης, κάτω από 14%. Snapshot powered by AI

Στη βραδινή ζώνη του καλοκαιριού, επαναλήψεις σειρών πρωταγωνιστούν και τα νούμερα τηλεθέασης κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Έτσι, το βράδυ της Πέμπτης, ΣΚΑΪ και OPEN έκαναν με ευκολία τη διαφορά μεταδίδοντας τους ποδοσφαιρικούς αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, αντίστοιχα.

Το κανάλι του Φαλήρου μετέδωσε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, σημειώνοντας μέσο όρο 18,3% στο δυναμικό κοινό και 18,1% στο σύνολο.

Στο OPEN, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ντιναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League κατέγραψε 16,9% στο σύνολο και 16,5% στο δυναμικό κοινό.

Την ίδια ώρα, το σίριαλ «Ευτυχισμένοι μαζί» του MEGA, που προβάλλεται σε επανάληψη, σημείωσε 13,3% στο δυναμικό κοινό και 13% στο γενικό σύνολο. «Το Σόι σου» στον ALPHA βρέθηκε στο 12,6% στο γενικό σύνολο.

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