Τηλεθέαση: Τι βλέπει το κοινό στη βραδινή ζώνη το καλοκαίρι;

Snapshot Η επανάληψη του «Κωνσταντίνου και Ελένης» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 8,9% στο δυναμικό κοινό.

Στον ALPHA, το «Μπαμπά σ’αγαπώ» και το «Σόι σου» κατέγραψαν τηλεθέαση 13,6% και 13,8% αντίστοιχα.

Η κωμική σειρά «Πενήντα Πενήντα» στο MEGA σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό, 17,4% στο δυναμικό κοινό.

Το STAR παρουσίασε επαναλήψεις εκπομπών με τηλεθέαση κάτω από 10%, ενώ ΣΚΑΪ και OPEN με ξένες ταινίες κινήθηκαν σε μονοψήφια νούμερα.

Το MEGA αναδείχθηκε ως ο πιο επιτυχημένος σταθμός της βραδινής ζώνης το καλοκαίρι, με τον ALPHA να ακολουθεί. Snapshot powered by AI

Κάθε καλοκαίρι είθισται τα κανάλια να ρίχνουν στην αρένα της βραδινής ζώνης επαναλήψεις σειρών και ξένες ταινίες, προσπαθώντας να καλύψουν για δυόμιση περίπου μήνες το κενό που δημιουργείται. Ποια προγράμματα, όμως, βγάζουν ασπροπρόσωπα τα στελέχη;

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen για την Τρίτη, στον ΑΝΤ1, η επανάληψη του θρυλικού «Κωνσταντίνου και Ελένης» σημείωσε 8,9% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά «Έτερος εγώ», που ακολούθησε, κατέγραψε 10,6% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο μέτωπο του ALPHA, η επανάληψη του σίριαλ «Μπαμπά σ’αγαπώ» κατέγραψε 13,6% στο δυναμικό κοινό ενώ το «Σόι σου» 13,8% αντίστοιχα. Στο MEGA, η all time classic πλέον κωμωδία «Ευτυχισμένοι μαζί» βρέθηκε στο 15,7% του δυναμικού κοινού. Υψηλά ήταν τα ποσοστά της κωμικής σειράς «Πενήντα Πενήντα», που κράτησε παρέα χθες στο 17,4% των τηλεθεατών 18-54.

Όσον αφορά το STAR, η επανάληψη της εκπομπές «Cash or trash» σημείωσε 8,5% στο δυναμικό κοινό ενώ η επανάληψη του «IQ160» 9,5%. ΣΚΑΪ και OPEN επενδύουν σε ξένες ταινίες, που κινούνται σε μονοψήφια νούμερα. Όπως αποτυπώνεται, το MEGA είναι ο κερδισμένος του καλοκαιριού στη βραδινή ζώνη ενώ ακολουθεί ο ALPHA.

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