Τηλεθέαση: Ο τελικός του Μουντιάλ έστειλε την ΕΡΤ1 στα ουράνια

Snapshot Ο τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή κατέγραψε μέσο όρο τηλεθέασης 69,9% στο δυναμικό κοινό και 65,8% στο γενικό σύνολο στην ΕΡΤ1.

Στο κοινό ηλικίας 18-54, η τηλεθέαση ξεκίνησε με 57% και έφτασε μέχρι 77,3% μετά τις 23:00.

Στο γενικό σύνολο, η τηλεθέαση κορυφώθηκε στο 75,6% στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Ο ημιτελικός Γαλλίας-Ισπανίας είχε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 44,2%, ενώ στα αντρικά κοινά ξεπέρασε το 68%.

Οι προβολές του Μουντιάλ στο ERTFLIX ξεπέρασαν τις 12.500.000 από τις 11 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου. Snapshot powered by AI

Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ, για δεύτερη φορά στην ιστορία της, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Αργεντινή. Ο τελικός μονοπώλησε το ενδιαφέρον των φανατικών της στρογγυλής θεάς σε όλο τον κόσμο, ενώ στη χώρα μας καθήλωσε το κοινό.

Όπως αποτυπώνεται στους πίνακες τηλεθέασης, η ΕΡΤ1, που μετέδωσε τον αγώνα, «χτύπησε» κόκκινο. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του αγώνα ήταν 69,9% στο δυναμικό κοινό και 65,8% στο γενικό σύνολο. Στους τηλεθεατές 18-54, ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε με 57% στο πρώτο τέταρτο (22:00-22:15). Από τις 23:00 και μετά, η ΕΡΤ1 βρισκόταν συνέχεια πάνω από το 70%, φτάνοντας μέχρι το 77,3% (00:45 – 01:00). Στο γενικό σύνολο, σκαρφάλωσε μέχρι το 75,6% (00:45 – 01:00).

Η ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ, σημείωσε σαρωτικά ποσοστά και κέρδισε το στοίχημα της επιτυχίας. Για την ιστορία και σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα όλη αυτή την περίοδο, ο Α’ ημιτελικός μεταξύ Γαλλίας -Ισπανίας έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 44,2%, ενώ στα αντρικά κοινά ξεπέρασε το 68%. Εξαιρετική ήταν, βέβαια, και η απήχηση του Μουντιάλ στο ERTFLIX, καθώς από την πρεμιέρα της διοργάνωσης, στις 11/6, έως τις 14/7, το σύνολο των θεάσεων live και on demand ξεπέρασε τις 12.500.000.

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