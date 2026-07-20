Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρός 13χρονος στους πανηγυρισμούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Snapshot Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του στη Σιουδάδ Ροδρίγο όταν κατέρρευσε τμήμα σιντριβανιού κατά τη διάρκεια εορτασμών για την επιτυχία της εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν από την κατάρρευση, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Ο δήμαρχος κήρυξε τριήμερο πένθος και εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος, ζητώντας ταχεία ανάρρωση για τους τραυματίες.

Το σιντριβάνι αποτελεί παραδοσιακό σημείο συγκέντρωσης κατά τους αθλητικούς εορτασμούς, αλλά η δομή κατέρρευσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το περιστατικό επισημαίνει τους κινδύνους μαζικών συγκεντρώσεων σε παλιά ή ανεπαρκώς συντηρημένα δημόσια σημεία και καλεί σε προληπτικά μέτρα. Snapshot powered by AI

Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του στη Σιουδάδ Ροδρίγο, στην επαρχία Σαλαμάνκα, όταν κατέρρευσε τμήμα σιντριβανιού όπου είχαν συγκεντρωθεί πολίτες για να γιορτάσουν την επιτυχία της εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετατρέποντας τη γιορτή σε εθνική θλίψη.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η ανώτερη πλατφόρμα του σιντριβανιού υποχώρησε ξαφνικά ενώ πάνω της βρίσκονταν αρκετοί άνθρωποι. Ο 13χρονος καταπλακώθηκε από πέτρες και μεταφέρθηκε άμεσα στο τοπικό κέντρο υγείας, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Επιπλέον, δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν από την κατάρρευση, ωστόσο οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους παραμένουν περιορισμένες.

Ο δήμαρχος της Σιουδάδ Ροδρίγο εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα, τονίζοντας πως «η γιορτή για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την εθνική Ισπανίας μετατράπηκε σε τραγωδία για την κοινότητά μας». Ανακοίνωσε επίσης την κήρυξη τριήμερου επίσημου πένθους, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια του ανήλικου και ευχές για γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες.

Το σιντριβάνι της Σιουδάδ Ροδρίγο αποτελεί παραδοσιακό σημείο συγκέντρωσης κατά τους εορτασμούς μεγάλων αθλητικών επιτυχιών, με πολλούς κατοίκους να ανεβαίνουν στη λίθινη κατασκευή για να συμμετάσχουν στους πανηγυρισμούς. Αυτή τη φορά, όμως, η δομή κατέρρευσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγική κατάληξη.

Η τραγωδία στη Σιουδάδ Ροδρίγο υπενθυμίζει τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν οι μαζικές συγκεντρώσεις σε παλιά ή ανεπαρκώς συντηρημένα δημόσια σημεία, ιδιαίτερα κατά τις στιγμές έντονου εορτασμού. Οι τοπικές αρχές και οι πολίτες καλούνται να δράσουν προληπτικά ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.