Παρέλαση αστέρων στον τελικό του Μουντιάλ - Οι celebrities που έκλεψαν τα βλέμματα στις εξέδρες

Snapshot Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου προσέλκυσε διεθνείς αστέρες της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας στις εξέδρες.

Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων η Μπιγιονσέ με τον Jay-Z, η Ριάνα με τον A$AP Rocky, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, καθώς και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ.

Οι κάμερες κατέγραψαν συνεχώς τις αντιδράσεις και τις στιγμές των διάσημων κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η ατμόσφαιρα στον τελικό θύμιζε κόκκινο χαλί μεγάλης κινηματογραφικής διοργάνωσης.

Άλλοι γνωστοί καλεσμένοι ήταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ με την Κάιλι Τζένερ, ο Ματ Ντέιμον με τη σύζυγό του, η Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ, ο Μικ Τζάγκερ και ο Τζιμ Κάρεϊ. Snapshot powered by AI

Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν προσέλκυσε μόνο τα βλέμματα εκατομμυρίων φιλάθλων σε όλο τον κόσμο, αλλά και δεκάδες διεθνείς αστέρες της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στις εξέδρες για να παρακολουθήσουν από κοντά τη σπουδαία αναμέτρηση.

Οι τηλεοπτικές κάμερες και οι φωτογράφοι δεν σταμάτησαν να στρέφουν τον φακό τους προς τις VIP θέσεις, όπου ξεχώρισε η παρουσία της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας. Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄, η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η ινφάντα Σοφία παρακολούθησαν από κοντά τον μεγάλο τελικό, ζώντας με ένταση κάθε στιγμή της αναμέτρησης και πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία. Στις εξέδρες βρέθηκαν επίσης δεκάδες διεθνείς προσωπικότητες που έδωσαν ξεχωριστή λάμψη στη βραδιά.

Ανάμεσα στους celebrities που βρέθηκαν στο γήπεδο ήταν η Μπιγιονσέ με τον Jay-Z, η Ριάνα με τον A$AP Rocky, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ με την Κάιλι Τζένερ, η Άνια Τέιλορ-Τζόι με τον σύζυγό της Μάλκολμ ΜακΡέι, ο Ματ Ντέιμον με τη σύζυγό του Λουτσιάνα Μπαρόζο, ο Φαρέλ Γουίλιαμς, η Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ, ο θρύλος των Rolling Stones Μικ Τζάγκερ, ο Κέβιν Χαρτ με τη σύζυγό του Ενίκο Χαρτ, η Σοφία Ρίτσι Γκρέιντζ, αλλά και ο Τζιμ Κάρεϊ, ο οποίος απαθανατίστηκε στις εξέδρες μαζί με τον Τιμοτέ Σαλαμέ.

https://www.instagram.com/p/Da_YMF7kmQV/

Η παρουσία τόσων διεθνών αστέρων έκανε τον μεγάλο τελικό να θυμίζει κόκκινο χαλί μεγάλης κινηματογραφικής διοργάνωσης, με τις κάμερες να καταγράφουν συνεχώς τις αντιδράσεις και τις στιγμές τους κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Δείτε τις εμφανίσεις των διάσημων καλεσμένων που βρέθηκαν στις εξέδρες του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

Μπιγιονσέ με τον Jay-Z και Ριάνα με τον A$AP Rocky

Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ

Χαβιέρ Μπαρδέμ

Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ

Άνια Τέιλορ-Τζόι

Ματ Ντέιμον και Λουτσιάνα Μπαρόζο

Φαρέλ Γουίλιαμς

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ

Μικ Τζάγκερ

Ο Μικ Τζάγκερ

Κέβιν Χαρτ

Φυσικά, ανάμεσα στους διάσημους που έδωσαν το «παρών» στον τελικό δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του εντυπωσιακού halftime show.

H Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ, η Μαντόνα, καθώς και οι BTS, οι οποίοι ξεσήκωσαν το κοινό λίγο πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, που ανέβηκαν στη σκηνή προσφέροντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά σόου στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βρέθηκαν αργότερα στις εξέδρες του γηπέδου για να παρακολουθήσουν και την κορύφωση της διοργάνωσης.

Διαβάστε επίσης