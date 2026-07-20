Οργή για τον Παρέδες: Τα βίντεο της ντροπής - Χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι

Snapshot Η Εθνική Αργεντινής ηττήθηκε 1-0 από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Ο Λεάντρο Παρέδες ενεπλάκη σε σοβαρό επεισόδιο με Ισπανούς παίκτες μετά τη λήξη του αγώνα.

Ο Παρέδες επιτέθηκε στον Έρικ Γκαρσία και στη συνέχεια χτύπησε τον Γκάβι, γεγονός που οδήγησε στην αποβολή του με κόκκινη κάρτα.

Ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, παρενέβη για να αποκλιμακώσει την ένταση μετά το περιστατικό.

Η αποβολή του Παρέδες επισκίασε το φινάλε του τελικού. Snapshot powered by AI

Η Εθνική Αργεντινής υποχώρησε απέναντι στην Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ 2026, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0. Ο αγώνας σημαδεύτηκε από ένταση και επεισόδια, καθώς ο μέσος Λεάντρο Παρέδες ενεπλάκη σε σοβαρό επεισόδιο με τους Ισπανούς παίκτες μετά το σφύριγμα της λήξης.

Η Αργεντινή δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο την Ισπανία στον πιο κρίσιμο αγώνα της διοργάνωσης. Το μοναδικό γκολ που έκρινε τον τελικό έδωσε τη νίκη στους Ισπανούς, ωστόσο το ενδιαφέρον στράφηκε στο περιστατικό που ακολούθησε μετά τη λήξη του παιχνιδιού.

Ο Λεάντρο Παρέδες, γνωστός για τον δυναμικό του χαρακτήρα, έχασε τον έλεγχο και ήρθε σε σύγκρουση με παίκτες της Ισπανίας. Αρχικά, επιτέθηκε στον Έρικ Γκαρσία, πιάνοντάς τον από τον λαιμό, γεγονός που ανάγκασε τον προπονητή της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, να παρέμβει άμεσα για να αποκλιμακώσει την κατάσταση.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Παρέδες έριξε στο έδαφος τον Γκάβι και φάνηκε να τον χτυπάει στο πρόσωπο με τον αγκώνα του. Αυτή η ενέργεια οδήγησε σε άμεση αποβολή του Αργεντινού μέσου με κόκκινη κάρτα, κάτι που επισκίασε το φινάλε του τελικού.