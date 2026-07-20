Οι γκάφες των ξένων σχολιαστών στον τελικό του Μουντιάλ-Μπέρδεψαν τον Ματ Ντέιμον με τον Μπραντ Πιτ

Snapshot Στον τελικό του Μουντιάλ, σχολιαστές του εξωτερικού μπέρδεψαν τον Ματ Ντέιμον με τον Μπραντ Πιτ κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Βρετανοί σχολιαστές μπέρδεψαν επίσης τον Pharrell Williams με τον A$AP Rocky σε άλλη στιγμή της μετάδοσης.

Οι γκάφες αυτές προκάλεσαν σχόλια και χιούμορ στα social media.

Στις εξέδρες του τελικού παρευρέθηκαν πολλοί διάσημοι από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού.

Η παρουσία των διασήμων έκανε τον τελικό να μοιάζει περισσότερο με λαμπερή εκδήλωση παρά μόνο με αθλητικό γεγονός. Snapshot powered by AI

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν χάρισε μόνο έντονες συγκινήσεις εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά και αρκετές αμήχανες στιγμές στις τηλεοπτικές μεταδόσεις του εξωτερικού. Ωστόσο, η κάλυψη του τελικού προκάλεσε συζητήσεις και για τις γκάφες των σχολιαστών, οι οποίοι μπέρδεψαν κάποιους από τους διάσημους που βρέθηκαν στις εξέδρες.

Ματ Ντέιμον ή Μπραντ Πιτ;

Ανάμεσα στις πιο αμήχανες στιγμές της τηλεοπτικής κάλυψης του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρέθηκε και η γκάφα με τον Ματ Ντέιμον. Τη στιγμή που η κάμερα εστίασε στον διάσημο ηθοποιό στις εξέδρες, ο σχολιαστής είπε αρχικά: «Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται ανάμεσα στους θεατές...», και διόρθωσαν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα λέγοντας: «Ω, αυτός είναι ο Ματ Ντέιμον».

Το λάθος προκάλεσε πλήθος σχολίων από τους τηλεθεατές, οι οποίοι δεν άφησαν ασχολίαστη τη σύγχυση ανάμεσα στους δύο χολιγουντιανούς σταρ.

Μπέρδεψαν και τον Pharrell Williams

Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε ακόμη μία γκάφα, όταν η κάμερα εστίασε στον Pharrell Williams. Οι Βρετανοί σχολιαστές τον μπέρδεψαν με τον A$AP Rocky, με έναν από αυτούς να λέει χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι αυτός είναι ο AKA Rocky... ή ο A$AP Rocky, συγγνώμη».

Και αυτό το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral, με τους χρήστες των social media να σχολιάζουν με χιούμορ τα λάθη της τηλεοπτικής μετάδοσης κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού.

Παρέλαση αστέρων στις εξέδρες του τελικού

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου συγκέντρωσε στις εξέδρες μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας showbiz, του αθλητισμού και της μουσικής.

Μεταξύ των διάσημων που έδωσαν το «παρών» ήταν η Μπιγιονσέ και ο Jay-Z, η Ριάνα με τον A$AP Rocky, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ με την Κάιλι Τζένερ, η Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ, αλλά και ο θρύλος των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ.

Η παρουσία τόσων διεθνών αστέρων έκανε τον μεγάλο τελικό να θυμίζει λαμπερή απονομή βραβείων παρά ποδοσφαιρικό αγώνα, με τις κάμερες να στρέφονται διαρκώς στις εξέδρες, καταγράφοντας τις αντιδράσεις των celebrities κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Δείτε στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις:

Διαβάστε επίσης