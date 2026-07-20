Ο μικρός αδελφός του Γιαμάλ έκλεψε την παράσταση στον τελικό - Οι στιγμές που έγιναν viral

Snapshot Ο 3χρονος Κέιν, ετεροθαλής αδελφός του Λαμίν Γιαμάλ, συγκίνησε το κοινό τρέχοντας στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσει τον αδελφό του μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Λαμίν Γιαμάλ σήκωσε στην αγκαλιά του τον μικρό Κέιν, με τους δύο να πανηγυρίζουν μαζί την ιστορική νίκη της Ισπανίας.

Τα δύο αδέλφια φωτογραφήθηκαν μαζί με το τρόπαιο του Μουντιάλ, προκαλώντας μεγάλη συγκίνηση και viral αντίδραση στα social media.

Οι στιγμές με τον μικρό Κέιν να πανηγυρίζει και να ποζάρει με το τρόπαιο ξεχώρισαν και έκλεψαν τις εντυπώσεις στον τελικό. Snapshot powered by AI

Ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Ισπανίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στην Αργεντινή, όμως μετά το τελευταίο σφύριγμα ένας άλλος... Γιαμάλ ήταν εκείνος που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Ο μόλις 3 ετών ετεροθαλής αδελφός του, Κέιν, χάρισε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς, τρέχοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσει τον μεγάλο του αδελφό αμέσως μετά την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Κέιν Γιαμάλ AP

Η αγκαλιά που συγκίνησε εκατομμύρια φιλάθλους

Βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τον μικρό Κέιν να τρέχει γεμάτος ενθουσιασμό προς τον 19χρονο αστέρα της Ισπανίας, φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Μόλις έφτασε κοντά του, ο Λαμίν Γιαμάλ τον σήκωσε στην αγκαλιά του, με τους δύο να πανηγυρίζουν μαζί την ιστορική επιτυχία της Ισπανίας, σε μία από τις πιο ανθρώπινες εικόνες του τελικού.

Πόζαραν μαζί με το Παγκόσμιο Κύπελλο

Λίγη ώρα αργότερα, τα δύο αδέλφια φωτογραφήθηκαν μαζί με το τρόπαιο του Μουντιάλ, χαμογελώντας στον φακό.Το σχετικό βίντεο, στο οποίο ο μικρός Κέιν ποζάρει δίπλα στον αδελφό του κρατώντας το τρόπαιο, έγινε επίσης viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν τη συγκινητική σχέση των δύο αδελφών.

Η ιδιαίτερη σχέση του Λαμίν Γιαμάλ με τον μικρό Κέιν έχει απασχολήσει πολλές φορές τα social media. Λίγες ημέρες πριν από τον τελικό, μετά τη νίκη της Ισπανίας επί της Γαλλίας στον ημιτελικό, ο μικρός είχε και πάλι τρέξει στις εξέδρες για να βρει τον αδελφό του, χαρίζοντας μία ακόμη τρυφερή στιγμή που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Ο πιο μικρός θαυμαστής της Ισπανίας

Ο Κέιν είναι ο μικρότερος ετεροθαλής αδελφός του Λαμίν Γιαμάλ και γιος της μητέρας του, Σίλα Εμπάνα. Από το ντεμπούτο του νεαρού άσου με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα μέχρι και την πορεία της Ισπανίας στο Μουντιάλ, ο 3χρονος βρίσκεται συχνά στο πλευρό του, εξελισσόμενος στον πιο πιστό και αγαπημένο του υποστηρικτή.

Μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι εικόνες των δύο αδελφών να πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι και να ποζάρουν με το τρόπαιο ήταν από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς, κλέβοντας τις εντυπώσεις ακόμη και από τους πανηγυρισμούς των πρωταθλητών.

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