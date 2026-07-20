Δάκρυσε ο Μέσι στην απονομή μεταλλίων, έκλαψε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης (Video)

Ο Αργεντινός στάθηκε μπροστά στους οπαδούς που τον αποθέωναν και τα δάκρυα άρχισαν να τρέχουν απ’ τα μάτια τους, κάνοντας όλο τον πλανήτη να κλαίει. 

Newsbomb

Δάκρυσε ο Μέσι στην απονομή μεταλλίων, έκλαψε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης (Video)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Η στιγμή που πολλοί περίμεναν να είναι διαφορετική. Όμως το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι στα Παγκόσμια Κύπελλα, «γράφτηκε» με τη δεύτερη θέση. Οι Ισπανοί παίκτες έκαναν το καθιερωμένο «πασίγιο» στους Αργεντινούς, όταν αυτοί ανέβαιναν για να πάρουν τα μετάλλιά τους.

Στο λαιμό του Λιονέλ Μέσι το κρέμασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία και οι παίκτες της «αλμπισελέστε» κατέβηκαν από το βάθρο, ήρθε μία απ’ τις πιο δυνατές στιγμές του Μουντιάλ.

Το γήπεδο άρχισε να αποθεώνει τον Λιονέλ Μέσι. Τραγουδώντας συνθήματα. Αυτός στάθηκε μπροστά στην εξέδρα των συμπατριωτών του και άρχισε να κλαίει. Τα δάκρυα έτρεχαν, σε μια στιγμή που πέρασε για πάντα στην ιστορία.

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