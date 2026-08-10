Αυστραλία: Συναγερμός για «σορό» που βρέθηκε σε βαλίτσα - Τελικά ήταν... ρεαλιστική κούκλα

Snapshot Δύο άνδρες βρήκαν μια βαλίτσα με ένα αντικείμενο που αρχικά θεωρήθηκε σορός γυναίκας κοντά στο χωριό Oallen στην Αυστραλία.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία.

Εγκληματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι το αντικείμενο ήταν μια ρεαλιστική κούκλα του σεξ με ρούχα, μαλλιά και σκουλαρίκι στη μύτη.

Η κούκλα είχε σημάδια που έμοιαζαν με μώλωπες και εκδορές, γεγονός που προκάλεσε μεγαλύτερη σύγχυση.

Η αστυνομία τερμάτισε την έρευνα για ανθρωποκτονία αφού επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε ανθρώπινη σορός. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Αυστραλίας, όταν δύο περαστικοί βρήκαν μια εγκαταλελειμμένη βαλίτσα στην άκρη ενός χωματόδρομου στο μικρό χωριό Oallen στην Νότια Νέα Ουαλία, στο εσωτερικό της οποίας βρισκόταν η «σορός» μιας γυναίκας.

Ωστόσο, κατόπιν έρευνας, διαπιστώθηκε ότι η «σορός» δεν ήταν πράγματι γυναίκα, αλλά μία εξαιρετικά ρεαλιστική... κούκλα του σεξ.

Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή, όταν δύο άνδρες ανακάλυψαν την βαλίτσα στην άκρη ενός δρόμου κοντά στο μικρό χωριό Οάλεν, περίπου 230 χλμ. νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν έρευνα για ανθρωποκτονία, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινότητα.

Λίγες ώρες αργότερα, με νεότερη ανακοίνωση της, η αστυνομία της Νότιας Νέας Ουαλίας, δήλωσε ότι σταματά την έρευνα, καθώς εγκληματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι η σορός δεν ήταν πράγματι αληθινή.

«Μετά τις εγκληματολογικές εξετάσεις, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το αντικείμενο που βρέθηκε μέσα στην τσάντα ήταν μια ρεαλιστική κούκλα, η οποία φορούσε ρούχα, είχε μαλλιά και σκουλαρίκι στη μύτη», δήλωσε η επικεφαλής της αρμόδιας αστυνομικής περιφέρειας, Λίντα Μπράντμπερι.

Η κούκλα έφερε επίσης σημάδια που έμοιαζαν με μώλωπες και εκδορές, γεγονός που έκανε την εικόνα ακόμη πιο πειστική.

Οι έρευνες των αρχών ξεκίνησαν το μεσημέρι της Κυριακής και ολοκληρώθηκαν το πρωί της Δευτέρας, καθώς οι αστυνομικοί ήθελαν να επιβεβαιώσουν ότι δεν επρόκειτο για ανθρώπινη σορό.

«Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πιθανή σκηνή εγκλήματος, δεν μετακινούμε ή διαταράσσουμε τα ευρήματα, προκειμένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα της έρευνάς μας», εξήγησε η Μπράντμπερι, προσθέτοντας ότι δεν μετανιώνει για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση, καθώς οι αστυνομικοί ακολούθησαν τα πρωτόκολλα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν πρόκειται για ανθρώπινη σορός, η έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία τερματίστηκε.