Κικίλιας: «Έρχονται 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα»

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι προχωρούν διαγωνισμοί για πλοία ανοικτής θαλάσσης, καταδιωκτικά σκάφη, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια, ενώ προβλέπεται η δημιουργία υπερσύγχρονου θαλάμου επιχειρήσεων

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Κικίλιας: «Έρχονται 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα»
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  • Ανακοινώθηκαν 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα και η προμήθεια σύγχρονων μέσων, όπως πλοία ανοικτής θαλάσσης, καταδιωκτικά σκάφη, μη επανδρωμένα σκάφη και υποβρύχια.
  • Προβλέπεται η δημιουργία υπερσύγχρονου θαλάμου επιχειρήσεων με νέες τεχνολογίες, θερμικές κάμερες, drones και προηγμένα συστήματα επιτήρησης.
  • Το Λιμενικό Σώμα επιχείρησε επιτυχώς σε δύσκολες συνθήκες για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τις πυρκαγιές, δείχνοντας υψηλό επαγγελματισμό και αίσθημα καθήκοντος.
  • Η διαχείριση του μεταναστευτικού στη θάλασσα απέφερε μείωση 34% στις ροές, με σημαντική ενίσχυση της επιτήρησης και συνεργασία με τις αρχές της Λιβύης για την αντιμετώπιση των διακινητών.
  • Ο υπουργός τόνισε τη δέσμευση για στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια μέσω μετρημένων μέτρων, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της ναυτιλίας και του τουρισμού για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
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Για την άμεση ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος με την πρόσληψη 420 νέων στελεχών και την αναβάθμισή του με σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα “Βραδυνή” και στον δημοσιογράφο, Νίκο Αρμένη.

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι προχωρούν διαγωνισμοί για πλοία ανοικτής θαλάσσης, καταδιωκτικά σκάφη, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια, ενώ προβλέπεται η δημιουργία υπερσύγχρονου θαλάμου επιχειρήσεων με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η προμήθεια θερμικών καμερών, drones και προηγμένων συστημάτων επιτήρησης.

Αναφερόμενος στους δεκάδες δύσκολους απεγκλωβισμούς πολιτών από τις ακτές που πραγματοποίησαν τα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές, ο Υπουργός ευχαρίστησε τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος για τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος που επέδειξαν, επισημαίνοντας πως «επιχείρησαν οργανωμένα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, κατάφεραν να προσεγγίσουν τις ακτές εν μέσω θυελλωδών ανέμων, χαμηλής ορατότητας και μεγάλων πυρκαγιών και να απεγκλωβίσουν εκατοντάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους μικρά παιδιά και ηλικιωμένους. Θα συνεχίσουμε με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και πατριωτισμό να κάνουμε το καθήκον μας».

Τι γίνεται με το μεταναστευτικό

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού στη θάλασσα, ο κ. Κικίλιας ανέδειξε τη σημαντική συνολική μείωση των ροών σε σχέση με πέρυσι, σημειώνοντας ότι «η στρατηγική μας στο μεταναστευτικό αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Φέτος καταγράφεται συνολική μείωση των ροών 34%, με τη μείωση από την Τουρκία να είναι στο -61% και από τη Λιβύη στο 4%. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής κυβερνητικής προσπάθειας σε όλα τα πεδία.

Όσον αφορά το υπουργείο Ναυτιλίας, ενισχύσαμε το Λιμενικό Σώμα στην Κρήτη με τέσσερα επιπλέον εναέρια μέσα της Frontex και δύο drones πολύ μεγάλης εμβέλειας, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να επιτηρούν σχεδόν ολόκληρο το λιβυκό πέλαγος. Ενισχύσαμε την Κρήτη με παραπάνω προσωπικό, αναβαθμίσαμε το δόγμα της αντιμετώπισης και μειώσαμε τον χρόνο αντίδρασης στα περιστατικά.

Ταυτόχρονα, ανοίξαμε σταθερούς διαύλους συνεργασίας με τις αρχές της Λιβύης για να αποτρέψουμε κατά το δυνατόν τις αναχωρήσεις και να χτυπήσουμε τα δίκτυα των αδίστακτων διακινητών στην πηγή τους».

Και πρόσθεσε: «Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν θα γινόταν χωρίς τους ανθρώπους μας. Οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, μέρα και νύχτα, σε κάθε νησί μας. Βρίσκονται εκεί για να φυλάσσουν τα θαλάσσια σύνορά μας και να προασπίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι στήριγμα για τα νησιά μας, είναι δίπλα στους νησιώτες μας».

Τα μέτρα στη ΔΕΘ

Ερωτηθείς για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, στο πλαίσιο της προσεχούς ΔΕΘ, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε πως «η πιο σκληρή μάχη που δίνει καθημερινά η ελληνική οικογένεια, η μεσαία τάξη και κυρίως οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας είναι αυτή της ακρίβειας. Την ίδια μάχη, άλλωστε, δίνει και η Ευρώπη αλλά και όλος ο πλανήτης. Γιατί όλοι αντιμετωπίζουμε αλλεπάλληλες κρίσεις και πολέμους που προκαλούν έντονες αναταράξεις και πιέσεις στις διεθνείς αγορές. Δεν είναι μόνο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θυμίζω ότι εδώ και τεσσερισήμισι πλέον χρόνια μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, στην καρδιά της Ευρώπης. Είμαι βέβαιος ότι στη φετινή ΔΕΘ θα αποτυπωθεί η συνεχής προσπάθειά μας να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας, να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημά τους και να μειώσουμε τα φορολογικά τους βάρη. Βεβαίως, διατηρώντας μια υπεύθυνη δημοσιονομική στάση, κάνοντας προσεκτικά και μετρημένα βήματα, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα της χώρας. Διαρκής στόχος μας είναι η παραγωγή πλούτου για τη χώρα, ώστε αυτός να επιστρέφεται στοχευμένα στην κοινωνία κι εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη».

Παράλληλα, ο υπουργός επανέλαβε πως «τα έσοδα της χώρας από τη ναυτιλία, τον τουρισμό, το εμπόριο, την ενέργεια στη θάλασσα, τη δημιουργία μαρινών και την εκμετάλλευσή τους, συνεχώς αυξάνονται και αποτελούν για εμάς το πιο τρανό παράδειγμα ανάπτυξης από την οποία κερδίζουν οι πολλοί, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι. Τα επαγγέλματα της θάλασσας έχουν πολύ καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας και δίνουν στα παιδιά μας και στην επόμενη γενιά την ευκαιρία να έχουν μια καλύτερη ζωή».

Τι είπε για τις εκλογές

Σε ό,τι αφορά τις επικείμενες εκλογές, ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε πως «μέχρι να γίνουν οι εκλογές έχουμε πολλή δουλειά. Ο τρόπος να κερδίσουμε τις εκλογές είναι η σκληρή δουλειά, οι μεταρρυθμίσεις και η σχέση εμπιστοσύνης που δομούμε με την κοινωνία. Όλα τα υπόλοιπα – σενάρια, μικροπολιτική, φήμες – έχουν πιθανώς δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι δική μας δουλειά. Για μια ακόμη φορά, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, θα κριθούμε από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες για τη δουλειά μας, για το αν βελτιώσαμε την καθημερινότητά τους και για το αν χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας και τα παιδιά μας».

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