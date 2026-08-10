Ηλεία: 31χρονη τραυματίστηκε σοβαρά μετά από βουτιά στην θάλασσα - Συνελήφθη ο σύζυγός της

Μετά το περιστατικό, ο σύζυγος της 31χρονης συνελήφθη, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός

Newsroom

Ηλεία: 31χρονη τραυματίστηκε σοβαρά μετά από βουτιά στην θάλασσα - Συνελήφθη ο σύζυγός της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 31χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα μετά από βουτιά στη θάλασσα στη Γλύφα Βαρθολομιού, μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο του Πύργου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Ο σύζυγός της συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού.
  • Παρότι η ζωή της γυναίκας δεν κινδυνεύει, οι γιατροί δίνουν μάχη για να περιορίσουν τη βλάβη από τον σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα.
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Μια στιγμή χαλάρωσης στη θάλασσα λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία στη Γλύφα Βαρθολομιού. Μια 31χρονη γυναίκα από τον Πύργο τραυματίστηκε εξαιρετικά σοβαρά στον αυχένα, μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της, κατά τη διάρκεια βουτιάς στη θάλασσα το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, η 31χρονη βρισκόταν στην παραλία μαζί με την οικογένειά της, όταν, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού στη θάλασσα, ο σύζυγός της την ανέβασε στους ώμους του και την έριξε στο νερό.

Η βουτιά, όμως, είχε δραματική κατάληξη. Η γυναίκα φέρεται να εκτινάχθηκε προς τα πίσω και να τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα, με τις στιγμές που ακολούθησαν να είναι εφιαλτικές.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία είδαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το παιχνίδι στη θάλασσα να μετατρέπεται σε αγωνιώδη επιχείρηση για τη μητέρα τους.

Η 31χρονη μεταφέρθηκε αρχικά και πολύ προσεκτικά στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου κι από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου -λόγω της σοβαρότητας του τραύματος της- όπου παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, ωστόσο η σοβαρότητα του τραυματισμού στον αυχένα προκαλεί μεγάλη ανησυχία και οι γιατροί δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη βλάβη που έχει προκαλέσει το τραύμα.

Συνελήφθη ο σύζυγός της

Μετά το περιστατικό, ο σύζυγος της 31χρονης συνελήφθη, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός.

Σε βάρος του διερευνώνται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αδικήματα που σχετίζεται με πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη.

Μια οικογενειακή έξοδος για μπάνιο, ένα παιχνίδι και μια βουτιά λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετά για να αλλάξουν τα πάντα, με την αγωνία πλέον να επικεντρώνεται στη μάχη που δίνει η 31χρονη και στην πορεία της υγείας της.

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