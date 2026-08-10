Σέρρες: Ισχυρές καταιγίδες και χαμηλές θερμοκρασίες εν μέσω καλοκαιριού

Snapshot Στις Σέρρες, η μέγιστη θερμοκρασία την Κυριακή δεν ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου λόγω ισχυρών καταιγίδων.

Στη Μεσοταρράχη Σερρών, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε χαμηλή ορατότητα και μειωμένες ταχύτητες στα οχήματα.

Στο Καρυδοχώρι Σερρών σημειώθηκε πρόσκαιρη έντονη καταιγίδα.

Τοπικές πλημμύρες προκλήθηκαν στο Ροδολίβο Σερρών λόγω μεγάλου όγκου νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Snapshot powered by AI

Ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε περιοχές των Σερρών, εν μέσω καλοκαιριού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το forecastweather.gr, πολλή βροχή στη Μεσοταρράχη Σερρών προκάλεσε χαμηλή ορατότητα.

Επίσης καταιγίδες σημειώθηκαν στο Ροδολίβο Σερρών προκαλώντας τοπικές πλημμύρες από τον αρκετό όγκο νερού που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα καταγράφηκαν τοπικά ακόμη και 40 βαθμοί Κελσίου, στο Καρυδοχώρι Σερρών η μέγιστη θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 20 βαθμούς, λόγω της έντονης καταιγίδας.

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