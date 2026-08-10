Το τι τρώει ένας πατέρας επηρεάζει το μωρό πριν καν την σύλληψη

Οι διατροφικές συνήθειες ενός πατέρα μπορεί να έχουν σημασία για ένα μωρό πριν ξεκινήσει η κύησή του.

Newsroom

Το τι τρώει ένας πατέρας επηρεάζει το μωρό πριν καν την σύλληψη
ΥΓΕΙΑ
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Μια μικρή βραζιλιάνικη μελέτη συνέδεσε την αυξημένη κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφών από τον πατέρα με υψηλότερο βάρος γέννησης και παχύτερες δερματικές πτυχές στα νεογνά, υποδεικνύοντας, ότι η υγεία του πατέρα πριν από τη σύλληψη μπορεί επίσης να έχει σημασία.

Τα ευρήματα απαιτούν προσοχή: η μελέτη περιελάμβανε μόλις 43 οικογένειες, δεν μπορεί να αποδείξει την αιτία και το αποτέλεσμα και δεν μέτρησε άμεσα τη διατροφή πριν από τη σύλληψη.

Τι διαπίστωσαν οι ερευνητές

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nutrition Research, όπου οι ερευνητές ανέλυσαν 43 «τριάδες» πατέρα-μητέρας-νεογέννητου από μια μεγαλύτερη δοκιμή που αφορούσε έγκυες γυναίκες με υπερβολικό βάρος στο Ribeirão Preto της Βραζιλίας.

Οι πατέρες έδωσαν στοιχεία για το τι είχαν φάει σε δύο 24ωρες περιόδους. Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα παρείχαν περίπου το 30% της ενεργειακής τους πρόσληψης κατά μέσο όρο. Η υψηλότερη κατανάλωση συσχετίστηκε με:

  • μεγαλύτερο βάρος γέννησης
  • υψηλότερο δείκτη βάρους (ένα μέτρο που συνδέει το βάρος με το ύψος) και
  • παχύτερες δερματικές πτυχές στον μηρό και την υπερλαγόνια περιοχή

Είναι σημαντικό ότι οι ερευνητές δεν βρήκαν καμία συσχέτιση με την εκτιμώμενη συνολική νεογνική παχυσαρκία. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν διαφορές σε ορισμένες σωματικές μετρήσεις, όχι απόδειξη ότι τα μωρά είχαν περισσότερο συνολικό σωματικό λίπος.

Μετρήθηκε στην πραγματικότητα η διατροφή του πατέρα πριν από τη σύλληψη;

Όχι. Οι ερευνητές αξιολόγησαν τη διατροφή του πατέρα ενώ οι μητέρες ήταν έγκυες και τη χρησιμοποίησαν ως άμεση ένδειξη και για την περίοδο πριν από τη σύλληψη.

Σημείωσαν ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής των ανδρών κατά την μετάβαση στη γονεϊκότητα είναι γενικά μέτριες, αλλά η μελέτη δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τι έτρωγε κάθε πατέρας όταν αναπτύχθηκε το σπέρμα του, δηλαδή όταν συνέβη η σύλληψη.

Το ασφαλέστερο συμπέρασμα είναι ότι η πρόσληψη υπερεπεξεργασμένης τροφής από τον πατέρα συσχετίστηκε με τις μετρήσεις του νεογέννητου και ενδεχομένως να αντανακλά την έκθεση σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα γύρω από τη σύλληψη.

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Πώς θα μπορούσε η διατροφή ενός πατέρα να επηρεάσει την ανάπτυξη του εμβρύου;

Η κύρια υπόθεση περιλαμβάνει το σπέρμα και την επιγενετική. Η διατροφή και άλλες περιβαλλοντικές εκθέσεις μπορούν να επηρεάσουν τα χημικά σήματα, που ρυθμίζουν τη γονιδιακή δραστηριότητα χωρίς να αλλάξουν την καθαυτή αλληλουχία του DNA.

Οι υπερεπεξεργασμένες δίαιτες μπορούν επίσης να προάγουν τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, επηρεάζοντας, ενδεχομένως, την ποιότητα του σπέρματος. Οι ερευνητές τόνισαν τη σημασία του IGF-II, ενός γονιδίου που εκφράζεται από τον πατέρα και εμπλέκεται στην εμβρυϊκή ανάπτυξη, ως μια πιθανή οδό.

Αυτοί οι μηχανισμοί είναι εύλογοι, αλλά δεν δοκιμάστηκαν άμεσα σε αυτούς τους πατέρες ή τα μωρά. Πολλά από τα μηχανιστικά στοιχεία εξακολουθούν να προέρχονται από μελέτες σε ζώα.

Πόσο ισχυρά είναι τα ευρύτερα στοιχεία;

Μια ανασκόπηση του 2026 ανέλυσε 75 επιμέρους μελέτες πάνω στη διατροφή του πατέρα πριν από τη σύλληψη και την υγεία των απογόνων. Εξήντα ήταν πειράματα σε ζώα και μόλις 15 ήταν μελέτες παρατήρησης σε ανθρώπους. Δεν υπήρχαν τυχαιοποιημένες δοκιμές σε ανθρώπους.

Η ανασκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πατρική διατροφή μπορεί να επηρεάσει την υγεία των απογόνων του, αλλά επισήμανε ότι υπάρχουν σημαντικά κενά στα ανθρώπινα στοιχεία. Η βραζιλιάνικη μελέτη προσθέτει επομένως ένα σημαντικό μήνυμα παρά απαντά στο ερώτημα.

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Τι πρέπει να κάνουν οι άνδρες που σχεδιάζουν να γίνουν πατέρες;

Δεν υπάρχει κάποια αποδεδειγμένη «δίαιτα γονιμότητας», η οποία να εγγυάται ένα πιο υγιές μωρό. Οι υποψήφιοι πατέρες εξακολουθούν να έχουν βάσιμους λόγους να βελτιώσουν την ποιότητα της διατροφής. Η ισορροπημένη διατροφή, το υγιές βάρος, η τακτική άσκηση, η αποφυγή του καπνίσματος και ο περιορισμός του υπερβολικού αλκοόλ υποστηρίζουν τη συνολική και αναπαραγωγική υγεία.

Η αντικατάσταση περισσότερων υπερεπεξεργασμένων τροφών με λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς καρπούς, ψάρια και άλλα ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι λογική. Επειδή το σπέρμα χρειάζεται περίπου 2-3 μήνες για να ωριμάσει, οι πιο υγιεινές συνήθειες είναι καλύτερο να ξεκινούν πολύ πριν από τη σύλληψη.

Συχνές Ερωτήσεις

Επηρεάζει το μωρό ένα ανθυγιεινό γεύμα πριν από… τη σύλληψη;

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ένα μόνο γεύμα καθορίζει την ανάπτυξη του εμβρύου. Αυτή η μελέτη εξέτασε το συνολικό ποσοστό ενέργειας, που προέρχεται από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, όχι περιστασιακές λιχουδιές.

Έχει η διατροφή του πατέρα την ίδια σημασία με της μητέρας;

Η μελέτη δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Η μητρική διατροφή έχει άμεσες επιπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ενώ τα στοιχεία για τις πατρικές επιδράσεις είναι νεότερα και μπορεί να λειτουργούν μέσω διαφορετικών οδών. Η υγεία και των δύο γονέων έχει σημασία, αλλά τα στοιχεία δεν είναι ακόμη ισοδύναμα.

Συμπέρασμα

Το διατροφικό πρότυπο ενός πατέρα γύρω από τη σύλληψη μπορεί να συμβάλλει στον τρόπο που αναπτύσσεται το μωρό πριν από τη γέννησή του. Ωστόσο, το δείγμα ήταν μικρό, τα στοιχεία περί της διατροφής αυτό-αναφερόμενα και η συνολική νεογνική παχυσαρκία δεν ήταν υψηλότερη.

Προς το παρόν, τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πατέρες στην κουβέντα περί διατροφής πριν τη σύλληψη, αλλά όχι ότι πρέπει να κατηγορούνται μεμονωμένες τροφές ή να προβλέπεται το μέλλον ενός παιδιού από τη διατροφή του πατέρα.

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