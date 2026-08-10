Καλοκαιρινά… κόλπα από διαρρήκτες – Χρησιμοποιούν οξύ για να παραβιάσουν κλειδαριές διαμερισμάτων

Snapshot Διαρρήκτες στον Βύρωνα χρησιμοποίησαν οξύ για να παραβιάσουν τις κλειδαριές διαμερισμάτων.

Η μέθοδος αυτή έχει εμφανιστεί επανειλημμένα τους καλοκαιρινούς μήνες τα τελευταία χρόνια.

Οι δράστες αφαίρεσαν κυρίως χρυσαφικά και κοσμήματα μικρότερης αξίας χωρίς να προκαλέσουν ζημιές σε έπιπλα ή ντουλάπες.

Σε ένα από τα διαμερίσματα βρέθηκε πρασινωπή κηλίδα από το οξύ κάτω από την πόρτα.

Οι δύο διαρρήξεις εξετάζονται ως περιστατικά με παρόμοια μεθοδολογία. Snapshot powered by AI

Μια ασυνήθιστη μέθοδο διάρρηξης χρησιμοποίησαν άγνωστοι στον Βύρωνα, βάζοντας στο στόχαστρο τουλάχιστον δύο διαμερίσματα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, οι δράστες έριξαν οξύ στις κλειδαριές των θυρών προκειμένου να τις παραβιάσουν και να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό των σπιτιών.

Πρόκειται για τέχνασμα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει απασχολήσει τις Αρχές και σε άλλες περιπτώσεις τους καλοκαιρινούς μήνες τα τελευταία χρόνια.

«Είδαμε μια πρασινωπή κηλίδα κάτω από την πόρτα»

Ιδιοκτήτης ενός από τα διαμερίσματα που έγιναν στόχος περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τη στιγμή που μαζί με τη σύζυγό του διαπίστωσαν ότι το σπίτι είχε παραβιαστεί.

Όπως είπε, όταν έφτασαν στο διαμέρισμα, η σύζυγός του είδε κάτω από την πόρτα μια κηλίδα από πρασινωπό υγρό.

«Μπήκαμε μέσα, το σπίτι ήταν ανακατεμένο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι δράστες δεν προκάλεσαν ζημιές σε έπιπλα ή ντουλάπες, αλλά αφαίρεσαν αντικείμενα αξίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, από το σπίτι έλειπαν λίγα χρυσαφικά και κοσμήματα μικρότερης αξίας.

Οι δύο διαρρήξεις στον Βύρωνα εξετάζονται ως περιστατικά με παρόμοια μεθοδολογία, με το οξύ να χρησιμοποιείται για την παραβίαση των κλειδαριών.