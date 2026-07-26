Η μέθοδος της σιλικόνης: Το νέο κόλπο των διαρρηκτών για να εισβάλλουν σε σπίτια εν μέσω διακοπών

Snapshot Οι εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιούν μεθοδικές τεχνικές παρακολούθησης, όπως το "κόλπο της σιλικόνης", για να επιβεβαιώσουν την απουσία των ιδιοκτητών πριν από διαρρήξεις.

Η τοποθέτηση χαρτιού, κλωστών ή κωδικοποιημένων σημάτων στις πόρτες και τα γραμματοκιβώτια αποτελεί κοινή μέθοδο των διαρρηκτών για την παρακολούθηση των σπιτιών.

Πάνω από 500 διαρρήξεις καταγράφηκαν πέρυσι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με μεγαλύτερα ποσοστά στην Ηλεία και την Αχαΐα.

Ο Αύγουστος είναι ο πιο επικίνδυνος μήνας για διαρρήξεις σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

Οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν σχολαστικά τις εξώπορτες, να ενημερώνουν έμπιστους γείτονες και να αποφεύγουν τη δημοσιοποίηση των απουσιών στα κοινωνικά δίκτυα. Snapshot powered by AI

Με την έναρξη της θερινής περιόδου και την αποχώρηση χιλιάδων πολιτών για τις καλοκαιρινές διακοπές, τα αστικά κέντρα και τα προάστια αδειάζουν, καθιστώντας τα άδεια σπίτια εύκολους στόχους για οργανωμένες συμμορίες διαρρηκτών. Οι εγκληματικές ομάδες δεν δρουν τυχαία, αλλά εφαρμόζουν μεθοδικές και αθόρυβες τεχνικές παρακολούθησης για να επιβεβαιώσουν την απουσία των ιδιοκτητών πριν επιχειρήσουν διάρρηξη.

Η μέθοδος της σιλικόνης

Μια από τις πιο ύπουλες τεχνικές που έχουν εντοπιστεί είναι το λεγόμενο «κόλπο της σιλικόνης». Οι δράστες τοποθετούν μια σχεδόν αόρατη στρώση διάφανης σιλικόνης ή ελαστικής κόλλας στα σημεία επαφής της πόρτας με την κάσα της, συνήθως κοντά στους μεντεσέδες ή στα χαμηλά σημεία. Αν κάποιος ανοίξει την πόρτα, η λεπτή μεμβράνη σπάει και αποκολλάται. Οι διαρρήκτες επιστρέφουν μετά από ώρες ή την επόμενη μέρα και ελέγχουν αν η σιλικόνη παραμένει ανέπαφη. Αν ναι, γνωρίζουν ότι το σπίτι παραμένει άδειο και μπορεί να δράσουν με ασφάλεια.

Άλλες τεχνικές παρακολούθησης

Εκτός από τη σιλικόνη, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν και άλλες μεθόδους για να ελέγξουν την απουσία των ενοίκων. Συναντάται συχνά η τοποθέτηση μικρών κομματιών χαρτιού, χαρτονιού ή διαφημιστικών φυλλαδίων στις αρμοδιότητες της εξώπορτας, τα οποία αν παραμείνουν ανέπαφα για ημέρες επιβεβαιώνουν την απουσία. Άλλες φορές χρησιμοποιούν λεπτές κλωστές ή τρίχες κολλημένες σε σημεία της πόρτας, που σπάζουν με την παραμικρή κίνηση. Επιπλέον, συστηματικό είναι το μαρκάρισμα με αυτοκόλλητα, χαραγματιές ή κωδικοποιημένα σημάδια στα κουδούνια και τα γραμματοκιβώτια, τα οποία λειτουργούν ως «σήματα» για τα μέλη των συμμοριών.

Στατιστικά και προτάσεις προστασίας

Τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας καταδεικνύουν τη σοβαρότητα του φαινομένου. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μόνο, καταγράφηκαν πέρυσι πάνω από 500 διαρρήξεις, με τις περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας να έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά.

Πανελλαδικά, ο Αύγουστος παραμένει ο πιο επικίνδυνος μήνας για κλοπές με διάρρηξη. Οι αστυνομικές αρχές καλούν τους πολίτες να λάβουν αυστηρά μέτρα πριν από την αναχώρησή τους, όπως ο σχολαστικός έλεγχος της εξώπορτας για ύποπτα υλικά, η ενημέρωση έμπιστων γειτόνων για την απουσία τους και η αποφυγή δημοσιοποίησης των αδειών μέσω κοινωνικών δικτύων.

Η επαγρύπνηση και η προληπτική προστασία αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά μέσα αντιμετώπισης των διαρρήξεων σε κενά σπίτια, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των περιουσιών κατά τη διάρκεια των διακοπών.