Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Αναδρομικά έως 23.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους
Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις έως 150 ευρώ σε συντάξεις ενστόλων
Τα Νέα: Κλειδί η ζάχαρη
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου
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