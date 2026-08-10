e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά από σήμερα σε χιλιάδες δικαιούχους– Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 14 Αυγούστου

Snapshot Από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 56.756.000 ευρώ σε 58.370 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ στις 14 Αυγούστου και 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους για εφάπαξ πληρωμές.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Θα δοθούν επίσης 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα από τη ΔΥΠΑ. Snapshot powered by AI

Από τις 10 Αυγούστου έως τις 14 Αυγούστου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 56.756.000 ευρώ σε 58.370 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

Στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).

Από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: