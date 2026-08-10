Συναγερμός στην Κίνα για τον τυφώνα Dolphin: Πλημμύρες, εκκενώσεις και ένας 9χρονος αγνοούμενος

Ο τυφώνας Dolphin έπληξε την ανατολική ακτή της Κίνας με καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους

Νατάσα Παυλοπούλου

Συναγερμός στην Κίνα για τον τυφώνα Dolphin: Πλημμύρες, εκκενώσεις και ένας 9χρονος αγνοούμενος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο τυφώνας Dolphin προκάλεσε την εκκένωση πάνω από ενός εκατομμυρίου ανθρώπων στην ανατολική Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της Σαγκάης.
  • Ισχυροί άνεμοι έως 150 χλμ./ώρα και καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες, ακυρώσεις πτήσεων και κλείσιμο δημοφιλών τουριστικών αξιοθέατων.
  • Οι αρχές προειδοποιούν για συνεχιζόμενες πλημμύρες, κατολισθήσεις και έντονες βροχοπτώσεις έως την Τετάρτη, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες εκκένωσης και παροχής καταφυγίων.
  • Δύο άτομα συνελήφθησαν για διασπορά παραπλανητικού περιεχομένου σχετικά με την καταιγίδα στο κινεζικό διαδίκτυο.
  • Ο τυφώνας Dolphin προκάλεσε θύματα και ζημιές επίσης στις Φιλιππίνες, την Ταϊβάν και την Ιαπωνία, ενώ η ένταση των τυφώνων φέτος σχετίζεται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο.
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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η ανατολική Κίνα, καθώς οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων από τις εστίες τους λόγω της έλευσης του σφοδρού τυφώνα Dolphin. Το φαινόμενο έπληξε πρώτα την επαρχία Τζετζιάνγκ με ανέμους που άγγιζαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, χτυπώντας διαδοχικά τις πόλεις Γιουχουάν και Γουενζόου, προτού υποβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα κατά την πορεία του προς το εσωτερικό της χώρας.

Η Σαγκάη και οι γύρω περιοχές βιώνουν έντονα τις συνέπειες της καταιγίδας, με τις συγκοινωνίες να έχουν παραλύσει σχεδόν πλήρως. Μόνο στο αεροδρόμιο της Σαγκάης ακυρώθηκαν 1.400 πτήσεις, ενώ δρόμοι στη δημοφιλή πρώην Γαλλική Συνοικία πλημμύρισαν, αναγκάζοντας τους κατοίκους να μετακινούνται με το νερό να φτάνει μέχρι τους αστραγάλους. Παράλληλα, τουριστικά αξιοθέατα όπως τμήματα της Disneyland, της Legoland και οι προβλήτες κατά μήκος του ποταμού Χουάνγκπου έκλεισαν, ενώ στην επαρχία Φουτζιάν πάγωσαν δεκάδες ακτοπλοϊκά δρομολόγια και περισσότερα από εκατό υπεράκτια έργα.

Παρά τη γιγαντιαία επιχείρηση εκκένωσης, με τη Γουενζού να μετακινεί 900.000 κατοίκους σε πάνω από 1.000 καταφύγια, οι αρχές εξακολουθούν να προειδοποιούν για σφοδρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Στο Γουένλινγκ, ένα εννιάχρονο αγόρι αγνοείται αφού παρασύρθηκε από τα κύματα, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα άλλοι θάνατοι στην Κίνα. Σε μια προσπάθεια να διευκολυνθεί ο πληθυσμός, η πόλη Χανγκτζόου έθεσε σε ελεύθερη χρήση όλους τους δημόσιους χώρους στάθμευσης για όσους αναζητούν ασφαλές καταφύγιο.

Ο Dolphin έχει διανύσει 6.000 χιλιόμετρα πριν φτάσει στις κινεζικές ακτές, με μία διάρκεια ζωής τρεις και πλέον φορές μεγαλύτερη από έναν μέσο τυφώνα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV της Κίνας. Στο πέρασμά του προκάλεσε ήδη σοβαρά προβλήματα στη βόρεια Ταϊβάν, την Οκινάουα της Ιαπωνίας με πέντε τραυματίες, καθώς και στις Φιλιππίνες, όπου οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις βροχοπτώσεις.

Η παραπληροφόρηση για την καταιγίδα εξαπλώθηκε επίσης ραγδαία στο κινεζικό διαδίκτυο, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι δύο άτομα έχουν συλληφθεί για διανομή παραπλανητικού περιεχομένου. Ένας από αυτούς, ένας 60χρονος άνδρας, δημιούργησε ένα ψεύτικο βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη που ισχυριζόταν ότι κάποιος στη Σαγκάη είχε πέσει από ένα κτίριο κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Ένας άλλος άνδρας, 32 ετών, είχε επανεπεξεργαστεί βίντεο από την καταιγίδα που είχαν δημοσιεύσει άλλοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τρόπο που θεωρήθηκε παραπλανητικός.

Οι μετεωρολόγοι συνδέουν τους ισχυρότερους φετινούς τυφώνες στον δυτικό Ειρηνικό με το φαινόμενο Ελ Νίνιο. Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού.

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