Μαρία Καρυστιανού για αποχωρήσεις: «Δεν θα δεχθώ εκβιασμούς, είχαμε αντιληφθεί το παρακίνημα»

Snapshot Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι δεν θα δεχθεί εκβιασμούς σχετικά με τις πρόσφατες αποχωρήσεις από το κόμμα της.

Κατήγγειλε ότι υπήρξε παρακίνηση εντός του κόμματος και ζήτησε από τον κ. Αυγερινό να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

Τόνισε ότι οι αποχωρήσεις δεν ήταν μόνο από καλοπροαίρετους και κατηγόρησε το σύστημα για προσπάθεια παρεμπόδισης του στόχου τους.

Υπογράμμισε ότι το κόμμα δεν μοιράζει ρόλους ή θέσεις, αλλά στοχεύει σε αναδιάρθρωση της χώρας με λογοδοσία και πιθανές νομικές συνέπειες.

Ενημέρωσε ότι έως το τέλος Αυγούστου θα παρουσιαστεί συνολικό πρόγραμμα δράσης του κόμματος. Snapshot powered by AI

«Δεν θα δεχθώ εκβιασμούς», είπε ως απάντηση για τις αποχωρήσεις από το κόμμα της σήμερα η Μαρία Καρυστιανού.

«Περιμένω από τον κ. Αυγερινό να μας δώσει αποδεικτικά στοιχεία. Να αποδείξει έστω δημόσια», τόνισε μεταξύ άλλων κάνοντας λόγο για «παρακίνημα» εντός του κόμματος.

«Ο κ . Αυγερινός επέμενε σε μια συγκεκριμένη τακτική. Ήρθε μόνος του, δεν τον αναζητήσαμε εμείς».

Συγκεκριμένα μιλώντας στο Mega ανέφερε:

«Άραγε έχουμε αποχωρήσεις σε άλλα κόμματα; Έχουμε, πάντα θα υπάρχει αυτό. Κάθε ένας είναι καλοδεχούμενος. Αλλά δεν μπήκαν μόνο καλοπροαίρετοι. Αλλά το να κακολογείς και να λασπολογείς το κάνει το σύστημα και γεννά ερωτήματα. Εμείς δεν έχουμε παρεκκλίνει των κόκκινων γραμμών ούτε εκατοστό και ίσως αυτό είναι το πρόβλημα. Στόχος μας δεν ήταν ένα κίνημα, αλλά πολύ πιο πάνω, αναδιάρθρωση της χώρας»

«Το σύστημα δεν μπορεί να επιτρέψει εύκολα να πραγματοποιήσει αυτό το σκοπό. Θέλουμε να βάλουμε ανθρώπους να λογοδοτήσουν και ενδεχομένως να πάνε φυλακή», πρόσθεσε η κυρία Καρυστιανού.

«Έχουμε μέλη Πολιτικού Συμβουλίου και λαμβάνουμε αποφάσεις», είπε και υπογράμμισε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι «απλοί φίλοι» και «εγώ δεν τους ξέρω».

«Καποιοι μπορεί να πίστεψαν ότι επειδή είμαστε γυναίκες μπορεί να μας διαχειριστούν, να μας αλλάξουν», επισήμανε επίσης.

«Έρχονται σε εμάς να βγουν φωτογραφίες και μετά τους πλησιάζει το σύστημα και μετά από λίγες μέρες και δηλώνουν αποχωρούν. Τον κύριο που αποχώρησε χθες δεν τον έχω δει ποτέ. Δεν έχει συνεισφέρει σε τίποτα», επισήμανε.

«Ούτε μοιράζουμε ρόλους, ούτε μοιράζουμε καρέκλες. Δημιουργηθήκαμε για να πράξουμε. Τέλος Αυγούστου θα υπάρξει συνολικό πρόγραμμα», κατέληξε η Μαρία Καρυστιανού.

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