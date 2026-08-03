Κικίλιας σε ΠΑΣΟΚ: Οι κοινωνικές εκπτώσεις δεν είναι επιδότηση των ακτοπλοϊκών

Snapshot Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας υποστηρίζει ότι οι κοινωνικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι υποχρέωση κοινωνικής πολιτικής του κράτους και όχι εταιρική ευθύνη των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων.

Ο μηχανισμός αποζημίωσης που θεσπίστηκε καλύπτει μόνο το πραγματικό κόστος των κοινωνικών εκπτώσεων και δεν αποζημιώνει κέρδη ή επιδοτεί τις εταιρείες.

Η κυβέρνηση επιλέγει να αναλάβει το κόστος των εκπτώσεων ώστε να αποτρέψει αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων και να διατηρήσει προσιτές τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις για τους πολίτες.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιδότηση των ακτοπλοϊκών εταιρειών με δημόσιο χρήμα και ζητά άμεσες απαντήσεις για τη διαφάνεια και το ύψος των αποζημιώσεων.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά επίσης εξηγήσεις για την καθυστέρηση στην καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου, τη μη μείωση του ΦΠΑ και τις δεσμεύσεις των εταιρειών στις κοινωνικές εκπτώσεις. Snapshot powered by AI

Στην αντεπίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ πέρασε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας μετά τα πυρά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε πως «το ΠΑΣΟΚ, στην προσπάθειά του να ασκήσει αντιπολίτευση, επιλέγει να διαστρεβλώσει μια κυβερνητική παρέμβαση που είχε έναν και μόνο στόχο: να προστατεύσει τους πολίτες και να αναλάβει το κόστος μιας κοινωνικής πολιτικής που η ίδια η κυβέρνηση επιβάλλει στις ακτοπλοϊκές εταιρείες».

«Οι κοινωνικές εκπτώσεις για τους φοιτητές, τα άτομα με αναπηρία, τις πολύτεκνες οικογένειες και τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων δεν αποτελούν εταιρική κοινωνική ευθύνη των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων. Αποτελούν κοινωνική πολιτική του Ελληνικού Κράτους, η οποία επιβάλλεται από τη νομοθεσία», τονίζει ο κ. Κικίλιας και συνεχίζει:

«Όταν το κράτος επιβάλλει υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, οφείλει να προβλέπει και τον νόμιμο τρόπο κάλυψης του κόστους εφαρμογής τους. Αυτό ισχύει και στις υπόλοιπες μεταφορές, όπως οι αστικές συγκοινωνίες, τα ΚΤΕΛ και ο σιδηρόδρομος. Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση».

«Ο μηχανισμός που θεσπίσαμε είναι απολύτως διαφανής. Δεν αποζημιώνει κέρδη ούτε επιδοτεί τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Καλύπτει αποκλειστικά το πραγματικό κόστος των υποχρεωτικών κοινωνικών εκπτώσεων, βάσει πραγματικών εισιτηρίων, δικαιολογητικών και αυστηρών ελέγχων», σημειώνει ο κ. Κικίλιας και προσθέτει:

«Την ώρα που η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στην αγορά καυσίμων και να αυξάνει το λειτουργικό κόστος της ακτοπλοΐας, η κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας το κόστος των κοινωνικών εκπτώσεων, επιτυγχάνει ταυτόχρονα την αποφυγή της μετακύλισης της αύξησης του κόστους των καυσίμων στους επιβάτες. Χάρη σε αυτή την επιλογή, αποφεύχθηκαν αυξήσεις στους ναύλους και χιλιάδες συμπολίτες μας μπόρεσαν να ταξιδέψουν στα νησιά. Για εμάς, οι διακοπές στα νησιά μας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη και δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη».

«Αν το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με αυτή την πολιτική, ας το πει ξεκάθαρα στους πολίτες. Ας τους εξηγήσει ότι, κατά την άποψή του, το αυξημένο κόστος θα έπρεπε να μετακυλιστεί στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η δική μας επιλογή ήταν διαφορετική: να κρατήσουμε προσιτές τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις και να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια», καταλήγει ο υπουργός Ναυτιλίας.

Τα πυρά του ΠΑΣΟΚ

Υπενθυμίζεται πως μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, είχε αναφέρει:

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα την περασμένη Τετάρτη στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών αποφασίστηκε η συγκρότηση μηχανισμού μέσω του οποίου το κράτος θα αποζημιώνει τις εταιρείες για τις κοινωνικές εκπτώσεις, με στόχο να αποφευχθούν νέες αυξήσεις στους ναύλους. Βάσει των αναφορών, ο νέος μηχανισμός κρατικής αποζημίωσης ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ θα καλύπτει μέρος των κερδών, που χάνουν οι εταιρείες από τις κοινωνικές εκπτώσεις.

Δηλαδή για να μην χάσουν τα υπερκέρδη τους οι ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύει αυτή η απόφαση και να απαντήσει στα εξής ερωτήματα: