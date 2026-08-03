Κικίλιας σε ΠΑΣΟΚ: Οι κοινωνικές εκπτώσεις δεν είναι επιδότηση των ακτοπλοϊκών

Στην αντεπίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ πέρασε ο υπουργός Ναυτιλίας

Παναγιώτης Βελισσάρης

Κικίλιας σε ΠΑΣΟΚ: Οι κοινωνικές εκπτώσεις δεν είναι επιδότηση των ακτοπλοϊκών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας υποστηρίζει ότι οι κοινωνικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι υποχρέωση κοινωνικής πολιτικής του κράτους και όχι εταιρική ευθύνη των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων.
  • Ο μηχανισμός αποζημίωσης που θεσπίστηκε καλύπτει μόνο το πραγματικό κόστος των κοινωνικών εκπτώσεων και δεν αποζημιώνει κέρδη ή επιδοτεί τις εταιρείες.
  • Η κυβέρνηση επιλέγει να αναλάβει το κόστος των εκπτώσεων ώστε να αποτρέψει αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων και να διατηρήσει προσιτές τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις για τους πολίτες.
  • Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιδότηση των ακτοπλοϊκών εταιρειών με δημόσιο χρήμα και ζητά άμεσες απαντήσεις για τη διαφάνεια και το ύψος των αποζημιώσεων.
  • Το ΠΑΣΟΚ ζητά επίσης εξηγήσεις για την καθυστέρηση στην καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου, τη μη μείωση του ΦΠΑ και τις δεσμεύσεις των εταιρειών στις κοινωνικές εκπτώσεις.
Snapshot powered by AI

Στην αντεπίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ πέρασε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας μετά τα πυρά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε πως «το ΠΑΣΟΚ, στην προσπάθειά του να ασκήσει αντιπολίτευση, επιλέγει να διαστρεβλώσει μια κυβερνητική παρέμβαση που είχε έναν και μόνο στόχο: να προστατεύσει τους πολίτες και να αναλάβει το κόστος μιας κοινωνικής πολιτικής που η ίδια η κυβέρνηση επιβάλλει στις ακτοπλοϊκές εταιρείες».

«Οι κοινωνικές εκπτώσεις για τους φοιτητές, τα άτομα με αναπηρία, τις πολύτεκνες οικογένειες και τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων δεν αποτελούν εταιρική κοινωνική ευθύνη των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων. Αποτελούν κοινωνική πολιτική του Ελληνικού Κράτους, η οποία επιβάλλεται από τη νομοθεσία», τονίζει ο κ. Κικίλιας και συνεχίζει:

«Όταν το κράτος επιβάλλει υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, οφείλει να προβλέπει και τον νόμιμο τρόπο κάλυψης του κόστους εφαρμογής τους. Αυτό ισχύει και στις υπόλοιπες μεταφορές, όπως οι αστικές συγκοινωνίες, τα ΚΤΕΛ και ο σιδηρόδρομος. Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση».

«Ο μηχανισμός που θεσπίσαμε είναι απολύτως διαφανής. Δεν αποζημιώνει κέρδη ούτε επιδοτεί τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Καλύπτει αποκλειστικά το πραγματικό κόστος των υποχρεωτικών κοινωνικών εκπτώσεων, βάσει πραγματικών εισιτηρίων, δικαιολογητικών και αυστηρών ελέγχων», σημειώνει ο κ. Κικίλιας και προσθέτει:

«Την ώρα που η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στην αγορά καυσίμων και να αυξάνει το λειτουργικό κόστος της ακτοπλοΐας, η κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας το κόστος των κοινωνικών εκπτώσεων, επιτυγχάνει ταυτόχρονα την αποφυγή της μετακύλισης της αύξησης του κόστους των καυσίμων στους επιβάτες. Χάρη σε αυτή την επιλογή, αποφεύχθηκαν αυξήσεις στους ναύλους και χιλιάδες συμπολίτες μας μπόρεσαν να ταξιδέψουν στα νησιά. Για εμάς, οι διακοπές στα νησιά μας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη και δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη».

«Αν το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με αυτή την πολιτική, ας το πει ξεκάθαρα στους πολίτες. Ας τους εξηγήσει ότι, κατά την άποψή του, το αυξημένο κόστος θα έπρεπε να μετακυλιστεί στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η δική μας επιλογή ήταν διαφορετική: να κρατήσουμε προσιτές τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις και να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια», καταλήγει ο υπουργός Ναυτιλίας.

Τα πυρά του ΠΑΣΟΚ

Υπενθυμίζεται πως μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, είχε αναφέρει:

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα την περασμένη Τετάρτη στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών αποφασίστηκε η συγκρότηση μηχανισμού μέσω του οποίου το κράτος θα αποζημιώνει τις εταιρείες για τις κοινωνικές εκπτώσεις, με στόχο να αποφευχθούν νέες αυξήσεις στους ναύλους. Βάσει των αναφορών, ο νέος μηχανισμός κρατικής αποζημίωσης ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ θα καλύπτει μέρος των κερδών, που χάνουν οι εταιρείες από τις κοινωνικές εκπτώσεις.

Δηλαδή για να μην χάσουν τα υπερκέρδη τους οι ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύει αυτή η απόφαση και να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

  1. Από που θα βρει τα 60 εκατομμύρια; Όποτε επιλέγει, βρίσκει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά αρνείται πεισματικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για στήριξη των νέων των δανειοληπτών, των μικρομεσαίων και των συνταξιούχων;
  2. Γιατί επιλέγει η κυβέρνηση να επιδοτήσει τις εταιρείες ώστε να “προσφέρουν” τζάμπα εταιρική κοινωνική ευθύνη με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων; Πρώτη φορά βλέπουμε επιδοτούμενη από τους πολίτες «εταιρική κοινωνική ευθύνη».
  3. Ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της νέας αδιαφανούς “συμφωνίας κυρίων” με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις; Προβλέπονται κάποιες δεσμεύσεις εκ μέρους τους;
  4. Πώς θα διασφαλιστεί ότι όλες οι εταιρείες θα προσφέρουν ισότιμες εκπτώσεις σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ποιες είναι αυτές;
  5. Γιατί δεν προχωρά η κυβέρνηση σε μείωση του ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια;
  6. Γιατί σε συνθήκες ακρίβειας και πληθωρισμού η κυβέρνηση καθυστερεί την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου σε πολίτες και επιχειρήσεις που το δικαιούνται;
  7. Πόσο διαφανές και αμερόληπτο είναι, τη στιγμή που η Επιτροπή Ανταγωνισμού ετοιμάζεται -σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της- να εκδώσει τα συμπεράσματα της για την οργάνωση και τα σημαντικά προβλήματα της ακτοπλοΐας, η κυβέρνηση να προχωρά σε επιδοτήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών;»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:10WHAT THE FACT

Κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης κατηγορείται για χρήση 260 δισ. γαλονιών ετησίως, ενώ υποσχέθηκε ότι δεν θα χρησιμοποιεί καθόλου νερό

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσι: Λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο σε «πανηγύρι» στην παραλία - «Τι φρίκη είναι αυτή;» σχολιάζουν χρήστες του «X»

16:07LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό σε τρυφερά τετ α τετ στο Σεν Τροπέ, ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους

16:06ΕΥ ΖΗΝ

5 καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν οξύ πόνο στις διακοπές - Τι μπορείτε να κάνετε

16:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτοί είναι οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις - Πότε θα διεξαχθούν οι αγώνες

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση

15:52LIFESTYLE

Σαγήνεψε τα πλήθη η βασίλισσα Λετίθια: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με κόκκινο φόρεμα στο Φεστιβάλ Σινεμά της Μαγιόρκα

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Επιστρέφει σταδιακά η ηλεκτροδότηση με γεννήτριες - Έχει ρεύμα η Πάστρα

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Βίλια: Ελικόπτερο Erickson «σκύβει» πάνω από Πυροσβεστικό όχημα για τον εφοδιασμό του

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις καταγραφής των ζημιών και αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις και αγρότες

15:40WHAT THE FACT

Ληστεία αλά «Home Alone» στη Βρετανία: Τσακώθηκαν, ζήτησαν συγγνώμη από την ταμία και συνελήφθησαν

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά στο Σκάλωμα

15:36ANNOUNCEMENTS

Η Βαμβακού έχει σχέδιο για το καλοκαίρι: Αλέξανδρος Τσουβέλας, «Εξωγήινος – Η επιστροφή»

15:35LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Φιλ Κόλινς για τη μάχη με τον αλκοολισμό: «Το κρασί παραλίγο να με σκοτώσει, τα νεφρά μου κατέρρεαν»

15:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Παραπλανητικά μηνύματα σε γονείς και φίλους της 38χρονης έστελνε ο 26χρονος Αφγανός

15:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για φωτιές: Εθνική τραγωδία, στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες των 4 Ελλήνων και του Δανού πιλότου

15:15ANNOUNCEMENTS

Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 15 Σεπτεμβρίου

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Οι κοινωνικές εκπτώσεις δεν είναι επιδότηση των ακτοπλοϊκών – Αν το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί, ας το πει ξεκάθαρα

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον Λάκη Χαλκιά: Το αντίο του πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου - «Λειτούργησε ως γέφυρα μεταξύ της παράδοσης και της ανανέωσης»

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε πορτοκαλί συναγερμό τέσσερις περιοχές την Τρίτη 4 Αυγούστου - Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα-Δολοφονία ψυχολόγου: Ομολόγησαν οι δύο συλληφθέντες - Υπέδειξαν πού έθαψαν τη σορό

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Ανατίναξε βράχους στον Δούναβη για να αυξήσει τη ροή των υδάτων - Πώς σώθηκε ο πυρηνικός σταθμός της Τσερναβόντα (video)

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά – Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης

15:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Παραπλανητικά μηνύματα σε γονείς και φίλους της 38χρονης έστελνε ο 26χρονος Αφγανός

15:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Μεγάλη αναζωπύρωση στο Κανδήλι, μαίνεται η φωτιά στην Αγία Σκέπη

12:32LIFESTYLE

Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Ιαπωνία: Τις έστειλαν πίσω στο σεισμόπληκτο εμπορικό για τις εισπράξεις και σκοτώθηκαν από την έκρηξη

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Βίλια: Ελικόπτερο Erickson «σκύβει» πάνω από Πυροσβεστικό όχημα για τον εφοδιασμό του

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον Λάκη Χαλκιά: Το αντίο του πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου - «Λειτούργησε ως γέφυρα μεταξύ της παράδοσης και της ανανέωσης»

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η τρίτη μικρότερη χώρα στον κόσμο άλλαξε το όνομα της - Η ιστορία της απόκοσμης Δημοκρατίας του Ναοερό

14:40ΕΥ ΖΗΝ

Μελατονίνη ή μαγνήσιο: Ποιο είναι καλύτερο για τον ύπνο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Μαγούλα: Πυροσβέστες άφησαν τα αυτοκίνητά τους σε πάρκινγκ για να επιχειρήσουν στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και τους τα ξήλωσαν

15:35LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Φιλ Κόλινς για τη μάχη με τον αλκοολισμό: «Το κρασί παραλίγο να με σκοτώσει, τα νεφρά μου κατέρρεαν»

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρά λίγο να πέσει στη θάλασσα στη Μύκονο - Οι πλατφόρμες των 1000 δολαρίων

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό drone συνετρίβη σε πολυσύχναστη παραλία στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας, 20 χιλιόμετρα από το εξοχικό του Πούτιν - Τέσσερις νεκροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ