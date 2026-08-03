Καρέτσας 5ετίας στην Ντόρτμουντ: Στα 30 εκατομμύρια το κόστος της μεταγραφής από τη Γκενκ

Snapshot Η Μπορούσια Ντόρτμουντ απέκτησε τον 18χρονο Κωνσταντίνο Καρέτσα από τη Γκενκ με πενταετές συμβόλαιο έως το 2031 και κόστος μεταγραφής 30 εκατομμύρια ευρώ συν 2 εκατομμύρια σε μπόνους.

Ο Καρέτσας θεωρείται διάδοχος του Γιούλιαν Μπραντ στην Ντόρτμουντ και έχει ήδη σημαντική εμπειρία από το βελγικό πρωτάθλημα και το Europa League.

Ο νεαρός διεθνής Έλληνας επιθετικός έχει περάσει από τις μικρές εθνικές ομάδες του Βελγίου και έχει 10 συμμετοχές με την εθνική Ελλάδας, σκοράροντας τρία γκολ.

Η μεταγραφή του Καρέτσα αποτελεί ρεκόρ για τη Γκενκ, ξεπερνώντας προηγούμενο μεγάλο ποσό πώλησης του συλλόγου.

Ο Καρέτσας εκφράζει ενθουσιασμό για τη νέα του ομάδα και ελπίζει να αγωνιστεί σύντομα στο Champions League με τη Ντόρτμουντ. Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος είχαν για την Μπορούσια οι διαπραγματεύσεις με την Γκενκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα κι έτσι ο νεαρός διεθνής άσος θα γίνει κάτοικος Ντόρτμουντ για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με το kicker, το κόστος της μεταγραφής ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ συν 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Ο Καρέτσας υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Μπορούσια μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031.

«Με τον Καρέτσα, αποκτούμε έναν παίκτη για την Borussia Dortmund, ο οποίος, σε ηλικία μόλις 18 ετών, διαθέτει ήδη τεράστιο ταλέντο», εξηγεί ο αθλητικός διευθυντής Λαρς Ρίκεν. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καταφέραμε να τον εμπνεύσουμε να ενταχθεί στο όραμά μας και συνειδητοποιήσαμε από την πρώτη κιόλας στιγμή στις συζητήσεις μας ότι ο Kos είναι πρόθυμος να παίξει για την BVB. Και παρά την ποιότητα που ήδη φέρνει, βλέπουμε ακόμη περισσότερες δυνατότητες σε αυτόν, τις οποίες θέλουμε να αναπτύξουμε μαζί».

Ο Καρέτσας είναι ο υποψήφιος διάδοχος του Γιούλιαν Μπραντ στην Ντόρτμουντ, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στον Άγιαξ.

Ποιος είναι ο Καρέτσας

Ο Καρέτσας γεννήθηκε στη Γκενκ και μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί αποκλειστικά στο Βέλγιο. Στην τρυφερή ηλικία των 16 ετών, έκανε το ντεμπούτο του με την Κερνς Ρεάλ στα πλέι οφ του πρωταθλήματος στις 4 Μαΐου 2024 – και καθιερώθηκε ως βασικός την επόμενη σεζόν (34 αγώνες πρωταθλήματος, τρία γκολ).

Την περασμένη σεζόν, ο Καρέτσας πραγματοποίησε 34 εμφανίσεις με τη Γκενκ, συμπεριλαμβανομένων 13 εμφανίσεων και δύο γκολ στο Europa League. Ο βελγικός σύλλογος, για τον οποίο ο εξαιρετικά ταλαντούχος νεαρός έχει αγωνιστεί συνολικά 84 φορές, μπορεί να βρει κάποια παρηγοριά σε μια νέα πώληση ρεκόρ: Το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ για τη μεταγραφή ξεπερνά ακόμη και τα περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσε η Γουλβς πέρυσι για τον Νιγηριανό επιθετικό Τόλου Αροκοντάρε.

Παρόλο που ο Καρέτσας έπαιξε για τις ομάδες U15, U16 και U17 του Βελγίου, είναι πλέον διεθνής Έλληνας παίκτης της πρώτης γραμμής, και ένα πολλά υποσχόμενο ταλέντο για το μέλλον. Έχει σκοράρει τρία γκολ σε 10 διεθνείς εμφανίσεις. Τώρα ο Καρέτσας θέλει να αποδείξει την αξία του στο υψηλότερο επίπεδο στην Ντόρτμουντ και το ντεμπούτο του στο Champions League είναι εφικτό ήδη από την επόμενη σεζόν.

«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος και είμαι απίστευτα περήφανος που τώρα μπορώ να φοράω την ασπρόμαυρη φανέλα», είπε ο νεαρός άσος. «Ανυπομονώ πραγματικά να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και σύντομα να παίξω σε αυτό το εντυπωσιακό στάδιο μπροστά στους οπαδούς μας».