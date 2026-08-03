Ουάσινγκτον: Ζευγάρι γλίτωσε παρά τρίχα από δασική πυρκαγιά ενώ έκανε κάμπινγκ στο Σποκέιν

Στιγμές τρόμου έζησε ένα ζευγάρι στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, όταν, ενώ έκαναν κάμπινγκ, χρειάστηκε να εκκενώσουν την περιοχή λόγω των τεράστιων δασικών πυρκαγιών που ξέσπασαν το Σάββατο κοντά στην πόλη Σποκέιν.

Μιλώντας στο CNN, η Τέσσα Άντερσον δήλωσε ότι εκείνη και ο σύζυγός της έκαναν κάμπινγκ στις όχθες του ποταμού Σποκέιν, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, όταν είδαν μια τεράστια στήλη καπνού να αναδύεται από πάνω τους.

Φοβούμενοι για τις ζωές τους, η Τέσσα και ο σύζυγός της έφυγαν αμέσως από το σημείο. Μέσα σε μόλις μισή ώρα, η πυρκαγιά είχε εξαπλωθεί στον χώρο όπου έκαναν κάμπινγκ.

Η Τέσσα κατάφερε να καταγράψει το μέγεθος της πυρκαγιάς σε βίντεο, καθώς εκείνη και ο σύζυγός της έφευγαν από το σημείο με βάρκα.

Δείτε βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DbknhFrCmph/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το Σάββατο, τρεις μεγάλες πυρκαγιές γύρω από την περιοχή του Σποκέιν, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εκκενώσουν τις οικίες τους. Περίπου 700 κτήρια έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Η πιο σοβαρή κατάσταση έχει διαμορφωθεί κοντά στην πόλη Σποκέιν, όπου η πυρκαγιά έχει καταστρέψει περισσότερα από 1.700 εκτάρια. Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανέπτυξαν την Εθνοφρουρά για να συνδράμει στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η πυρκαγιά αυτή έχει καταστεί η μεγαλύτερη στην περιοχή τα τελευταία 30 χρόνια. Η αιτία της πυρκαγιάς εξακολουθεί να διερευνάται.