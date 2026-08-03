Φωτιά στην Πύλο, επιχειρούν και εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος στην Πύλο Μεσσηνίας το πρωί, περίπου στις 11:30.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 2 αεροσκάφη.

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος συνδράμει με υδροφόρες στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της φωτιάς με drone εξοπλισμένο με θερμική και οπτική κάμερα. Snapshot powered by AI

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος στην Πύλο Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύλου-Νέστορος .

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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